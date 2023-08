Alpenüberquerung mit dem Fahrrad: Tipps & Erfahrungen einer Redakteurin

Unsere Autorin aus Memmingen zieht ein diszipliniertes Training durch und kann die Schönheiten der Etappen mit Rennrad genießen. Die Route, Eindrücke und Tipps.

Mein Schwager Christian und ich stehen mit unseren Downhill-Rädern am Gaislachkogel ( Österreich). Wir bewundern die Sicht, bevor es bergab über Steinfelder, Wurzeln, Steilkurven und Sprünge geht. Einige Minuten später kehren wir auf einer Hütte ein, legen die Protektoren ab, lachen uns an. Das macht Spaß, da sind wir beide einer Meinung.

„Ich würde aber auch gerne mal eine Alpenüberquerung machen“, kommt plötzlich von meinem Schwager, als er genüsslich mit der Gabel ein Stück Germknödel aufspießt. Von mir folgt ein entsetzter Blick: Alpenüberquerung? Etwa auch noch mit dem Rennrad? Mein Schwager nickt – und die Idee ist geboren.

Nach der Idee folgt das Training für die Alpenüberquerung

Das war vor einem Jahr. Von da an stand für mich fest: Für eine Alpenüberquerung muss ich trainieren. Auf dem Rennrad sitzt und fährt es sich anders als auf einem Mountainbike. Hinzu kommen die Höhenmeter, der Asphalt. Es galt, Kondition aufzubauen. Nach der Idee folgten viele Radtouren. Lieblings-Trainingsstrecke: von Steinheim nach Memmingen hoch nach Eisenburg mit schlappen 18 Prozent Steigung.

Bei Regenwetter ging es auf die Rolle im Fitnessstudio. Immer in Bewegung, „Körner“ (so sagen wir als Radfahrer zu unserer Energie) aufbauen. Disziplin war gefragt.

Vorfreude und Sorgen vor der Alpenüberquerung

Eine Woche vor der Alpenüberquerung stieg die Vorfreude. Gleichzeitig ging mir immer wieder durch den Kopf: Werde ich es schaffen? Wird mein Körper mitmachen? Soweit darf ich verraten: absolut. Das Training zeichnete sich aus. Die Alpenüberquerung wurde zum „Kinderspiel“.

Viele Wege führen über die Alpen. Wir hatten uns für die „Einsteiger-Route“ entlang der Via Claudia Augusta (historischer Römerweg) entschieden.

Tag 1: Unsere Fahrt startet in Garmisch-Partenkirchen. Ziel: Imst. Wir radeln entlang der Loisach nach Ehrwald, nähern uns dem Fernpass. Wir folgen der alten Römerstraße – mit den Rennrädern ist diese, die fast parallel zum Fernpass verläuft, aufgrund von grobem Schotter nicht einfach zu fahren.

Wir pausieren am Fernsteinsee, treffen dort auf meine Schwester Hanna und Hündin Ronja. Hanna steuert unser Begleitfahrzeug und ist unsere „Managerin“. Bilanz: circa 70 Kilometer, etwa 900 Höhenmeter. Herrlicher Sonnenschein.

Tag 2: Wir folgen der Via Claudia Augusta im Inntal, passieren die Gemeinde Pfunds, genießen am See eine Limonade. Weiter geht es bis Altfinstermünz und nach Martina in der Schweiz. Wir haben Nauders als Ziel vor Augen.

Die Norbertshöhe geht es bei elf nummerierten Kehren schweißtreibend hinauf. Bei der letzten Kehre muss ich mich mit Nüssen stärken, die noch einmal Kraft geben, um nach Nauders – Österreich – hinunter zu sausen. Bilanz: etwa 90 Kilometer und circa 1200 Höhenmeter – erneut bei herrlichem Sonnenschein.

Tag 3: Ruhetag. Bei mir ist es meist so, dass ich am dritten Tag in Folge nicht viel Kraft auf die Pedale bringe. Deswegen verlagern wir den sportlichen Teil – verbleiben einen weiteren Tag in Nauders, starten eine herrliche Wanderung über bunte Blumenwiesen, viele Wurzeln mit tollen Bergblicken zum Schwarzsee. Der liegt auf über 1700 Metern.

Tag 4: Es ist schon soweit: Unsere letzte Etappe (100 Kilometer) steht an. Von Nauders aus geht es nach Meran. Wir passieren zunächst den Reschensee, suchen den berühmten versunkenen Turm. Tipp: Dieser liegt auf der linken Seeseite (vom Reschenpass aus kommend).

Da wir zunächst die rechte Seite befahren, drehen wir eine Extrarunde. Aber das Fotomotiv darf in der Sammlung natürlich nicht fehlen, bedeutet zugleich: Wir sind in Italien angekommen. Das wird jetzt auch an der Infrastruktur und den Bauten sichtbar. Außerdem begrüßt uns im Vinschgau ein angenehm warmer Wind, 32 Grad sowie viele Obstbäume.

Von dort aus geht es permanent bergab – teilweise mit 20 Prozent Gefälle. Das ist anstrengend für die Arme. Höchste Konzentration ist gefragt, um schmalen Wegen zu folgen und achtsam auf andere Radfahrer zu reagieren. Der Weg ist gut ausgeschildert. Wir geben Gas. Höchstgeschwindigkeit auf der Etappe: 65 Stundenkilometer.

Der Gegenwind wird stärker. Gut 25 Kilometer vor Meran fahren wir abwechselnd im Windschatten des anderen, um Kräfte zu sparen. Der Blick auf Meran entlohnt. Die Palmen heißen uns willkommen – und als Belohnung darf ein leckeres Spaghetti-Eis nicht fehlen. Wir klatschen uns ab. Die Alpenüberquerung ist geschafft – und das ganz ohne Muskelkater, Erschöpfung, Unfälle und Schäden. Das Training hat sich gelohnt, machte die Alpenüberquerung zum Genuss für Körper, Geist und Seele.

Zusatz-Erlebnis: Das Passeiertal ist nicht weit entfernt. Während meine Schwester und mein Schwager einen Spaziergang mit Hündin Ronja unternehmen, zieht es mich noch einmal auf das Rennrad. Der Jaufenpass ruft. Der liegt auf 2094 Metern. Ich starte in St. Leonhard (689 Meter). Ich komme gut in den Tritt, passiere Kehre um Kehre, genieße die Blicke in die Natur sowie Berge und erreiche den Jaufenpass schließlich nach zwei Stunden verschwitzt, aber glücklich und vor allem mächtig stolz.

Aha-Momente und Tipps: Nach den ersten zehn Kilometern der ersten Etappe hatte ich gleich einen „Aha-Moment“. Während mein Schwager das Rad mit Packtaschen bestückt hatte, nutzte ich den Innenrahmen, um dort eine Tasche anzubringen. Probiert hatte ich das vorher nicht und stellte schnell fest: Die Tasche reibt mir an den Oberschenkeln. Wie gut, dass die Packtaschen meines Schwagers noch Platz hatten. Er war so lieb und fuhr mein Gepäck mit. Also: Ausrüstung vorher auch ausprobieren.

Flickzeug, Schläuche und Luftpumpe gehören als Ausrüstung dazu

Obwohl wir es nicht brauchten, empfiehlt es sich, auf die Strecke immer Flickzeug, zusätzliche Schläuche und eine Luftpumpe mitzunehmen. Für den Fall der Fälle. Außerdem gehört auch ein Erste-Hilfe-Set zur Ausrüstung – sowie entsprechende Kleidung, um für jede Wetterlage gerüstet zu sein.

Die Verpflegung während der Alpenüberquerung

Verpflegung, dazu zählten bei mir Nusspäckchen, Äpfel und natürlich ausreichend Wasser, sind obligatorisch. Ausreichend Wasser zu trinken ist wichtig, wenn man gerade bei hohen Temperaturen auch viel schwitzt.