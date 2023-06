Memmingen

Anja Mäuerle und Lars Bendels retten auf ihrer Weltreise Wale

Lars Bendels in Costa Rica mit einer frisch geschlüpften Schildkröte.

Plus Anja Mäuerle aus Memmingen und Lars Bendels haben sich in Costa Rica und auf den Azoren um gefährdete Meerestiere gekümmert und einen ganz besonderen Moment erlebt.

Von Brigitte Hefele-Beitlich

Seit eineinhalb Jahren sind die Memmingerin Anja Mäuerle, 32, und ihr Lebensgefährte Lars Bendels, 41, auf einer Weltreise. Sie leben von ihrem Ersparten und arbeiten ehrenamtlich in ökologischen und alternativen Projekten. So verbinden sie das Kennenlernen ferner Länder mit einem Beitrag zum Erhalt unserer gefährdeten Welt. Die Route geben die Jobs vor, die sie von unterwegs organisieren. Die beiden nennen sich „Vagateers“ (von „Vagabonding Volunteers“) und posten ihre Abenteuer auf Instagram und Youtube unter @vagateers. Wir haben nachgefragt, was sie alles erleben.

Wo seid ihr jetzt?

