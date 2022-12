Memmingen

09.12.2022

Bankbetrüger-Bande fliegt im Unterallgäu auf: Haftstrafen für Hintermänner

Bankbetrüger wurden jetzt in Memmingen verurteilt. Bei dem Prozess ging es um eine Schadenssumme von einer halben Million Euro.

Plus Eine in ganz Deutschland agierende Bande flog im Unterallgäu auf – dank aufmerksamer Bank-Mitarbeiterinnen. Nun wurden die Hintermänner in Memmingen verurteilt.

Von Melanie Lippl

Vor dem Landgericht Memmingen sind am Donnerstag die Urteile gegen die Hintermänner der Bankbetrüger-Bande gefallen, die der Polizei im vergangenen Jahr im Unterallgäu ins Netz gegangen ist. Drei der Männer müssen ins Gefängnis, einer von ihnen kommt mit einer Bewährungsstrafe davon.

