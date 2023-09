Memmingen

Betrunkener ohne Führerschein baut Unfall mit fremdem Auto

Plus Die Spritztour eines 55-Jährigen endet bei Dirlewang mit einem Unfall. Dieser hat nun ein Nachspiel vor Gericht und für den Unterallgäuer weitreichende Folgen.

Zunächst klingt der Fall, der jüngst vor dem Memminger Amtsgericht verhandelt wurde, ein wenig kurios: Ein Unterallgäuer steigt im Februar betrunken in ein Auto, das mit laufendem Motor auf dem Parkplatz eines Mindelheimer Supermarkts steht. Er unternimmt damit eine Spritztour, obwohl er schon seit Jahren keinen Führerschein mehr hat. Die Spazierfahrt des 55-Jährigen endet jäh, als er vor einem Kreisverkehr bei Dirlewang auf ein anderes Auto auffährt. Für den Fahrer hatte das nun weitreichende Konsequenzen.

Wie es überhaupt zu der Spritztour kam, kann sich der Angeklagte beim besten Willen nicht erklären. Er weiß noch, dass er in dem Supermarkt gegen 19 Uhr zwei kleine Flaschen Wodka gekauft und gleich an Ort und Stelle getrunken hat. Danach setzt seine Erinnerung erst wieder ein, als der Unfall bereits passiert war und er mit den Polizisten sprach. Schon seit 17 Jahren habe er keinen Führerschein mehr und sei in dieser Zeit auch nie gefahren, beteuert er vor Richter Philip Dylla. "So was ist mir gänzlich fremd. Ich war erschrocken über mich selber", sagt er.

