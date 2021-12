Memmingen

19:55 Uhr

Der Tagesschau-Moderator und seine Heimatstadt Memmingen

So kennen ihn Millionen von Deutschen: Claus-Erich Boetzkes vor dem blauen Tagesschau-Hintergrund. Der Journalist mit Memminger Wurzeln geht Ende des Jahres in Ruhestand.

Plus Tagesschau-Moderator Claus-Erich Boetzkes geht Ende des Jahres in den Ruhestand und wird dann auch mehr Zeit in Memmingen verbringen, seiner Heimatstadt.

Von Andreas Berger

Einer der berühmtesten Memminger geht in den Ruhestand: Claus-Erich Boetzkes hat seit 1997 die ARD-Tagesschau moderiert. Zum Ende des Jahres gibt er seine Sendezeit an eine Kollegin und einen Kollegen ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen