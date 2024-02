Memmingen

16:35 Uhr

Der Termin für den zweiten Christopher-Street-Day in Memmingen steht fest

Beim ersten Christopher-Street-Day in Memmingen im Juli 2023 war der Marktplatz voll. Wenn es nach dem Veranstalter, dem Verein "Pride Memmingen" geht, soll sich das am 29. Juni wiederholen. Denn dann findet die zweite Auflage des CSD statt.

Von Johannes Schlecker

Es war ein Meer aus bunten Farben, das Anfang Juli 2023 auf dem Marktplatz und bei einer Parade durch die Innenstadt zu sehen war. Der erste Christopher-Street-Day (CSD) in Memmingen hatte nach Angaben des Veranstalters, der Gruppe „Pride Memmingen“, etwa 1400 Menschen aus nah und fern angelockt. Bereits am Abend des CSD hatte Mitveranstalterin Stephanie Hoffmann ob der überwältigenden Resonanz eine erneute Auflage der Veranstaltung im Jahr 2024 angekündigt. Mittlerweile steht der Termin fest. Am Samstag, 29. Juni, wird es den zweiten Christopher-Street-Day in Memmingen geben, an dem queere Menschen für ihre Rechte demonstrieren und Vielfalt einfordern. „Queer“ ist ein Sammelbegriff für Lesben, Schwule, bisexuelle sowie trans- und intergeschlechtliche Menschen.

Das Fest der Kulturen findet am selben Tag in Memmingen statt

Dabei hatten die Organisatoren ursprünglich den 6. Juli im Blick gehabt. Denn am 29. Juni findet bereits das Fest der Kulturen statt. „Es hatte im vergangenen Jahr negative Stimmen gegeben, warum wir den CSD parallel zu diesem Fest veranstalten“, erklärt Hoffmann. Doch dann sei der Integrationsbeirat auf sie zugekommen, mit dem Wunsch, beide Veranstaltungen erneut gleichzeitig stattfinden zu lassen. Denn beides habe sich sehr gut ergänzt, lautete die Begründung. „Das hat uns erst total überrascht, aber natürlich auch sehr gefreut“, sagt Hoffmann. Da auch das Memminger Ordnungsamt nichts dagegen hatte, habe man sich schnell in der Gruppe auf diesen gemeinsamen Termin geeinigt.

