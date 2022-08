Wie die Sonne in Kenia Fisch und Milch kühlt

Die Memminger Firma Phaesun und weitere Partner installieren mit afrikanischen Bauern Kühlsysteme, die mit Solarenergie arbeiten.

Gemeinsam mit Bauernkooperativen hat das Memminger Solarunternehmen Phaesun in Kenia drei solar betriebene Kühlsysteme in Betrieb genommen, die nun landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Milch, Fisch, Gemüse und Kräuter kühlen. Partner bei dem Projekt „PV Cool Kenya“ waren auch das Start-up-Unternehmen Solar Cooling Engineering, ein Spin-Off-Unternehmen der Universität Hohenheim, und die kenianische Strathmore University. Zusammen haben diese Akteure laut Mitteilung von Phaesun innovative Technologien für solar betriebene Kühlsysteme in Kenia implementiert. Begleitet wurden die Installationen mit technischen Trainings am Solarcentre der Strathmore Universität.

Auf dem Land fehlt in Kenia oft der Strom

Die ländliche Bevölkerung in Kenia ist größtenteils von der Landwirtschaft abhängig. Nach wie vor werde ein Großteil der Produkte von Kleinbauern in ländlichen Gebieten erzeugt, die oft keinen oder nur sehr begrenzten Zugang zum Stromnetz hätten, teilt das Memminger Solarunternehmen mit. Diese Bauern hätten daher kaum Möglichkeiten, ihre Produkte zu kühlen, was zu erheblichen Verlusten nach der Ernte führe. Mit solar betriebenen Kühlsystemen könnten die Kleinbauern ihre Produktivität erhöhen, ein höheres Einkommen erzielen und die Lebensmittelsicherheit verbessern, heißt es weiter. Hier setzte das Projekt „PV Cool Kenya“ an. Drei Demonstrationsanlagen wurden installiert. Ein solarbetriebener Milchkühltank mit einer Kapazität von 500 Litern kühlt die Abendmilch einer Bauernkooperative bis zur Abholung am nächsten Morgen. Eine Eisblockmaschine liefert Eisblöcke von fünf Kilogramm für lokale Fischer am Victoriasee. Auf einer Farm werden in einem Kühlraum frisch geerntetes Obst und Kräuter bis zur Abholung für den weiteren Vertrieb frisch gehalten.

Das Konzept ist an tropisch-warme Gebiete angepasst

Diese Kühlsysteme funktionieren nach dem „SelfChill-Konzept“ und wurden an den Betrieb in den Tropen sowie an den Bedarf von Kleinbauern, Farmkooperativen und kleinen weiterverarbeitenden Betrieben in ländlichen Regionen Afrikas angepasst. „SelfChill“ basiert auf der Nutzung von Kernkomponenten, sogenannten Cooling Units, die mit Solarmodulen angetrieben die Kälte erzeugen. Diese wird dann laut Mitteilung in Form von gefrorenem Wasser in einem Eisspeicher gespeichert und kann für verschiedene Anwendungen, wie den Milchtank oder den Kühlraum, entnommen werden.

Das Projekt „PV Cool Kenia“ startete im Jahr 2020 und wurde nun vor Kurzem abgeschlossen. Laut Phaesun handelt es sich um ein develoPPP.de Project, co-finanziert durch die DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, eine Tochtergesellschaft der KfW-Bankengruppe) mit Mitteln des Bundesministeriums für Kooperation und Entwicklung. (ver)