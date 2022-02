Memmingen

vor 20 Min.

Erst tanzte er mit den Stars, nun ist er wegen Betrugs vor Gericht

Er tanzte mit Florian Silbereisen, Andrea Berg und anderen Stars - nun steht ein Mann wegen Betrugs in Memmingen vor Gericht (Symbolfoto).

Plus Er tanzte an der Seite von Florian Silbereisen. Jetzt steht ein 44-Jähriger vor Gericht, weil er Anleger um ihr Geld gebracht haben soll. Es geht um fast 460.000 Euro.

Von Andreas Berger

Er soll 29 Menschen um insgesamt knapp 460.000 Euro gebracht haben, zwei der Geschädigten kommen aus unserer Region: Seit vergangener Woche muss sich ein 44-Jähriger vor dem Memminger Landgericht verantworten. Der Mann soll Teil einer Gruppe von Tätern sein, die über Internetplattformen Anleger betrogen haben. Gewerbs- und bandenmäßiger Betrug wird es in der Anklage genannt. Die ist so umfassend, dass Staatsanwalt Dr. Nino Goldbeck eine halbe Stunde benötigt, um sie vorzutragen. Goldbeck kommt von der Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg, die solche kriminellen Internetgeschäfte im Visier hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen