Unfall in der Dunkelheit: Autofahrer wegen Fahrerflucht vor Gericht

Ein Berufskraftfahrer erfasst bei Ettringen zwei Jugendliche, die ohne Licht mit dem Fahrrad unterwegs waren – und begeht Fahrerflucht. Jetzt musste er sich vor Gericht verantworten.

Im Vorfeld war eine umfangreiche und schwierige Beweisführung erwartet worden. Nicht weniger als elf Zeugen hatte Richterin Barbara Roßdeutscher geladen. In dem Prozess vor dem Amtsgericht Memmingen wirft Staatsanwältin Jana Port dem 26-jährigen Angeklagten fahrlässige Körperverletzung in zwei Fällen und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vor. Dann aber nimmt das Verfahren doch ein schnelles Ende. Auf die Aussage der meisten Zeugen wird verzichtet.