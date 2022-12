Fachakademie für Sozialpädagogik eingeweiht

In Memmingen werden bereits seit August 2021 Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet. Jetzt sind die Umbau- und Renovierungsarbeiten abgeschlossen.

Begonnen hatte der Ausbildungsbetrieb an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Memmingen schon im August 2021. Eine Feier zur Eröffnung fiel allerdings der Corona-Pandemie zum Opfer. Nun sind die Umbau- und Renovierungsarbeiten in einem Trakt der früheren Landwirtschaftlichen Berufsschule an der Mindelheimer Straße in Memmingen jedoch abgeschlossen – und damit war der Anlass für eine Feier erneut gegeben.

Schulleiter Gottfried Göppel, dessen Berufsschulzentrum in Mindelheim die Außenstelle Memmingen zugeordnet ist, freute sich, seinen 54 Studierenden, die in zwei Jahrgänge aufgeteilt sind, diese Gelegenheit nun zu geben. Stella Schmitt leitet den Standort in Memmingen.

Den beiden Ausbildungsjahrgängen der Memminger Fachakademie für Sozialpädagogik gehören auch fünf Männer an

In Person von Ministerialrätin Christine Hefer hatte das Bayerische Kultusministerium eine Vertreterin nach Memmingen entsandt, die ihre eigenen beruflichen Anfänge als Pflege-Lehrkraft bereits hier im Hause verortet. „Der besondere Charme dieses Hauses“ mit mehreren Berufsfachschulen sei für sie auch heute noch sofort spürbar. Den Studenten attestierte sie: „Sie haben sich für einen Beruf entschieden, der im Fokus steht (...) Einen Beruf, den man wahnsinnig braucht, der mit viel Verantwortung einhergeht.“

Er bedeute mehr als „Basteln und Spielen“, zitierte Christine Hefer den Slogan der Akademie. Dass für den Beruf der Erzieherin und des Erziehers – fünf Männer gehören den beiden Ausbildungsjahrgängen an – eine sehr gute Ausbildung zwingend ist, begründete Hefer mit den Worten: „Ihre Aufgabe ist es, Bildung anzustoßen, die persönliche Entwicklung der Kinder zu fördern. Zwei Jahre in einem Kindergarten mit unterstützenden Erzieherinnen sind Garant dafür, dass Kinder, die ohne familiären Umgang mit der deutschen Sprache aufwachsen, in der Schule sofort den Anschluss finden.“

Landrat Alex Eder: „Das sind keine Kosten, sondern Investitionen.“ Damit meinte er die 600.000 Euro, die der Landkreis Unterallgäu als Schulträger für die Sanierung und Ausstattung der Fachakademie erbracht hat. Gemeinsam mit der Stadt Memmingen habe man nicht nur im Vorfeld die Dringlichkeit einer regionalen Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher herausgestellt. Auch Planung und Genehmigungen seien zügig erfolgt. Die in den Worten der Memminger Leiterin Stella Schmitt mit dem höchsten Standard an Technik ausgestatteten Räume der Fachakademie verfügen auch über einen kompletten Lehr-Kindergarten mit Spielecken, Bewegungsraum mit Sportgeräten, Küche und Essbereich sowie mit Wickeltischen. (wam)