Für die Gebärdensprache braucht man den ganzen Körper

Jimena Sauer aus Memmingen ist Gebärdensprachdolmetscherin. Sie erzählt, wie sie zu ihrem Beruf kam und warum die Corona-Pandemie für Gehörlose so gravierende Auswirkungen hat.

Jimena Sauers Augen scheinen zu lachen. Ihr Mund verformt sich, ihre Hände sind stetig in Bewegung. Die gebürtige Memmingerin ist Gebärdensprachdolmetscherin. Sie übersetzt, was sonst nicht-hörende oder schwerhörende Menschen nicht verstehen könnten. Im „Einsatz“ ist sie unter anderem für die Stadt Memmingen – bei Sitzungen des Behindertenbeirates oder auch jüngst bei der Verleihung des Freiheitspreises. Die 32-Jährige erzählt im Gespräch mit der Redaktion, wie sie dazu kam, Gebärdensprache zu erlernen und warum diese Kommunikationsform aus ihrer Sicht so wichtig ist. Dabei stellt sie auch einschneidende und prägende Erlebnisse für gehörlose Menschen in der Corona-Pandemie heraus, die weiter beschäftigen.

Jimena Sauer erinnert sich zurück. Sie war eine Jugendliche, gerade 15 Jahre alt. „Ich habe zwei Gehörlose in der Bücherei miteinander sprechen sehen. Das hat mich interessiert“, erzählt Sauer. Sie nahm erstmals an einem Gebärdensprach-Kurs der Volkshochschule Memmingen teil. Sie übte fleißig – bis zum Abitur. Danach ließ sie sich als Dolmetscherin für Deutsche Gebärdensprache und Lautsprache im Rahmen eines Studiums in Zwickau ausbilden. Im Jahr 2015 kehrte sie dann nach Memmingen zurück. Heute ist die dreifache Mutter selbstständig tätig – als Diplom-Gebärdensprachdolmetscherin. „Ich habe mich gleich in die Selbstständigkeit begeben. Es gibt nur wenige hauptberufliche Stellen. Ich wollte von Anfang an freiberuflich unterwegs sein.“

Sie ist auch im Umkreis von Memmingen immer wieder im Einsatz

Unterwegs ist sie nicht nur in Memmingen, sondern überwiegend im Umkreis von bis zu eineinhalb Stunden. Neben einer Zentrale gibt es zum Beispiel Gehörlose, die auf sie zukommen, sowie Firmen, die ihre Unterstützung anfragen. Da gehe es beispielsweise um eine Übersetzung bei einer Betriebsversammlung. Behördengänge, Arztbesuche: „Die Übersetzer-Tätigkeit ist breit gefächert. Ich war schon bei einer Geburt dabei, aber eben auch bereits bei einem Begräbnis“, erzählt die 32-Jährige. Diese breite Arbeitsspanne „macht den Beruf unheimlich attraktiv und schön, aber auch umfangreich“. Jeder habe indes auch seine Spezifizierung. „Ich zum Beispiel bin gerne im Bildungs- und Medizin-Bereich tätig, aber auch bei Führungen oder Öffentlichkeitsveranstaltungen in Memmingen. Es ist ja auch meine Stadt“, erzählt Jimena Sauer stolz.

Wie viele Gehörlose gibt es wohl in Memmingen? Das lässt sich nur schwer sagen, so Sauer: „Auf dem Land verteilt es sich und ist nicht so offensichtlich. Gerade deswegen ist es so wichtig, die Thematik in die Öffentlichkeit zu rücken. Der Bedarf ist auf jeden Fall da.“ Kommunikation sei notwendig, ja gar überlebenswichtig. „Ein Beispiel ist der Arztbesuch. Wenn man nicht versteht, kann es schnell lebensgefährlich werden“, merkt die 32-Jährige an.

Sogar für Dialekte gibt es Gebärden

Jimena Sauer, deren Mutter Chilenin ist, spricht Spanisch, Französisch, Englisch und hat die Deutsche Gebärdensprache gelernt. Es gibt die Gebärden auch für andere Sprachen, sogar im Dialekt, erzählt sie. Es gebe eine eigene Grammatik, eine eigene Kultur. „Deswegen darf man die Gebärdensprache auch nicht mit der Lautsprache in einen Topf werfen. Für Gebärden braucht man den ganzen Körper. Das Gesamtbild ist für die Sprache wichtig“, zeigt die Dolmetscherin auf. Deswegen sei die Corona-Pandemie gravierend. „Man braucht das Gesicht und den Mund. Doch das geht nicht mit Maske. Damit ist die Kommunikation weggebrochen“, verdeutlicht Jimena Sauer.