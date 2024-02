Memmingen

Gefängnispsychologe Maximilian Glaser schreibt Fantasy-Romane

Maximilian Glaser ist Psychologe an der Justizvollzugsanstalt Memmingen. Unter dem Pseudonym "Max Varûn" schreibt er außerdem Romane, die auch viel mit seinem eigenen bisherigen Weg durchs Leben zu tun haben.

Die Heldenreise beginnt an einem Tiefpunkt: Maximilian Glaser fühlt sich wertlos, ganz unten. Nach seiner Ausbildung im Einzelhandel wird er nicht übernommen, die Jobsuche bringt keinen Erfolg. Weil er nichts mit sich anzufangen weiß, ist er tage- und nächtelang auf der Straße unterwegs, rutscht in die Punker-Szene ab. Passanten spucken ihn an.

"Ich hab' mich verloren gefühlt", erzählt der heute 39-Jährige. Damals erfindet er einen Gefährten, bei dem er all das loswerden kann. Es ist die Geburtsstunde von "Krayac", der Glasers Lebensweg 20 Jahre lang begleiten wird: als Hauptfigur seiner Romantrilogie "Die Meuchelmörder Chroniken".

