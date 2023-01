Hochrangige Maristen sagen im Missbrauchsprozess um Ex-Frater aus

Plus Im Prozess gegen den einstigen Internatsleiter kommen Zeugen aus Brüssel und Glasgow. Sie schildern die Gründe, warum der Frater aus dem Orden geworfen wurde.

Die höchsten Vertreter des Maristenordens für Deutschland, Belgien, Niederlande, Irland und Großbritannien haben als Zeugen im Missbrauchsprozess um einen ehemaligen Frater und Mindelheimer Internatsleiter ausgesagt. Sowohl der aktuelle Provinzial der Region Europa-Zentral-West als auch zwei seiner Vorgänger waren von Brüssel beziehungsweise Glasgow zum Amtsgericht nach Memmingen angereist. Zudem traten am sechsten Prozesstag zwei weitere mutmaßliche Opfer des Angeklagten in den Zeugenstand.