Ihr Handwerk ist das Vergolden

Gertrud Menzel aus Memmingen übt ein im Wortsinn goldenes Handwerk aus. Sogar in Sultans-Palästen hat sie schon gearbeitet.

Gertrud Menzel beugt sich etwas vor, stützt eine Hand ab. Mit der anderen streicht sie mit einem Pinsel über einen Rahmen. Sie ist hoch konzentriert. Das muss sie auch sein, denn sonst könnte ihr Vorhaben ganz schnell scheitern. Gertrud Menzel ist gelernte Vergolderin. Was es mit dem Handwerk auf sich hat und wieso sie diesen Beruf erlernen wollte, erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Eigentlich hatte Gertrud Menzel (59) Reiseverkehrskauffrau gelernt. „Ich wollte aber unbedingt ins Handwerk“, erzählt sie. Den Beruf als Rahmenvergolder kannte sie nicht, doch ein Freund lernte zu der Zeit Kirchenmaler und hatte deswegen in der Berufsschule davon gehört. Die Ausbildung ging über drei Jahre, schloss mit einer Gesellenprüfung ab. Menzel konnte die Ausbildung verkürzen, beendete diese außerdem als Bundessiegerin. Von ihrer ersten Station, der Firma King in Berkheim, wechselte sie zu Kirchenmaler- und Restaurationsbetrieben im süddeutschen Raum. „Farbe kam ins Spiel“, erzählt Gertrud Menzel und ihre Augen beginnen zu leuchten, als sie an die Zeit zurückdenkt. Im Jahr 1987 absolvierte sie nach der Meisterschule in München die Meisterprüfung als Vergolder- Fassmaler. In diesem Beruf arbeitete und wirkte sie, war beispielsweise bei der Restaurierung des Steinernen Saals im Schloss Nymphenburg dabei und erhielt Auftragsarbeiten wie Vergoldungen in Palästen des Sultans von Oman, Maskat und Salalah.

Ein Rahmen muss dem Bild dienen, sagt die Vergolderin

Während der Erziehung ihrer beiden Töchter, die mittlerweile erwachsen sind, war sie zunächst „raus aus dem Beruf“, war aber teilweise als Berufsschullehrerin in München tätig und unterrichtete praktische Fachkunde. „Ich wollte aber gerne wieder weitermachen“, sagt Menzel. Da war es Zufall und ihr Glück, dass sie im Jahr 2009 die Räumlichkeiten der ehemaligen Firma Batscheider an der Kalchstraße übernehmen konnte. Wegen der geplanten Bebauung wechselte sie dann im Jahr 2019 an ihre heutige Wirkungsstätte: ihr Geschäft an der Baumstraße in Memmingen. Zurück zu den Wurzeln.

Neben der Rahmenfertigung beschäftigt sie sich auch mit der Einrahmung. „Sie muss dem Bild dienen. Dabei müssen die Stilrichtungen und die Vorstellungen des Kunden berücksichtigt werden“, zeigt Menzel auf. Das sei schon so manches Mal eine Herausforderung. Bei der Rahmenfertigung hingegen schaut sie, wie das Profil wirkt. Spannend sei, dass kein Bild einem anderen und kein Rahmen einem anderen gleiche. Die Einrahmung unterstreiche das Bildmotiv. Oberfläche, Breite, Material, Proportionen: Wenn die vielen Musterwinkel, die Gertrud Menzel in ihrem Laden hat, nicht passen, dann kann auch ein individueller Rahmen gefasst werden. „Das ist dann wie ein Maßanzug“, zeigt sie auf.

Das Material für ihre Arbeit stellt die Memminger Vergolderin selbst her

Ein solches Exemplar hatte sie erst vor sich. „Ein befreundeter Künstler, Philipp Reisacher aus Ottobeuren, hat ein Bild verkauft und brauchte eine Einrahmung“, erzählt Menzel. Zum Werk hätte ein so genannter Schattenfugen-Rahmen, individuell über Eck gearbeitet, gepasst. Größe: 122,2 mal 162,2 Zentimeter. Ihre Aufgabe: die Vergolderarbeit und damit Fertigung des Rahmens aus Holz. „Der Vergolder arbeitet historisch“, berichtet Menzel. Die Materialien stelle sie selbst aus Hautleim und Kreide her. Aus Grundmaterialien entstehe die Grundierung. Es braucht zunächst für eine entsprechende Porigkeit mehrere Schichten. Erst dann könne sie versilbern oder vergolden. Die Polimentvergoldung sei die edelste und traditionsreichste Vergoldungsart und benötige große Erfahrung. Bei der Technik wird Blattgold eingesetzt. Alles erfolgt händisch, in gewissen zeitlichen Abständen, damit im Zusammenspiel alles funktioniert.

Gertrud Menzel stellt die Materialien, die sie benötigt, selbst her. Foto: Maike Scholz

Genau das mache das Handwerk aus: „Das Schöne ist, dass man unmittelbar arbeitet. Man lernt, während man arbeitet. Manchmal gehören dann auch Fehler dazu.“ Das Vergolden, Fassmalen, Einrahmen und Restaurieren: „Es ist einfach ein wunderbares Handwerk“, sagt Gertrud Menzel.