"Können nicht ohne einander": Mutter und Tochter leben im selben Pflegeheim

Plus Elisabeth Wallhäuser (108) ist im Bürgerstift Memmingen eine Institution. Mittlerweile lebt auch ihre Tochter Gertrud (80) in dem Pflegeheim.

Elisabeth Wallhäuser ist startklar. Die 108-Jährige sitzt erwartungsfroh im Eingangsbereich des Bürgerstifts in Memmingen. Als der Reporter durch die Eingangstür kommt, erhebt sie sich mit lächelnd von ihrem Stuhl. „Na, da ist er ja. Dann hol ich schon mal den Wagen“, sagt sie und greift mit beiden Händen nach ihrem Rollator. Los geht’s in die Cafeteria.

Die älteste Bürgerin Memmingens ist mit ihrer Gehilfe erstaunlich gut zu Fuß unterwegs. Mit ihrer Disziplin und ihrem Humor ist sie für die 140 Heimbewohner und -bewohnerinnen ein Vorbild. Auch für ihre Tochter Gertrud. Die 80-Jährige ist vor zwei Jahren zu ihrer Mutter in die Einrichtung gezogen, die sie von zahlreichen Besuchen kannte. „Ohne einander geht es nicht!“, lautet das Motto des ungewöhnlichen Seniorinnen-Duos.