Lebensgefährte der Mutter gibt schweren sexuellen Missbrauch der Tochter zu

Plus Im Frühjahr 2023 wurde ein 27-Jähriger verhaftet, weil er sich an der Tochter seiner Lebensgefährtin vergangen haben soll. Nun stand er vor Gericht.

Von Melanie Lippl

Diese Tat hat die Bevölkerung im Unterallgäu im Frühjahr 2023 erschüttert: Ein Mädchen im Kindergartenalter soll vom Lebensgefährten seiner Mutter sexuell missbraucht worden sein. Polizei und Staatsanwaltschaft bezeichneten den sexuellen Missbrauch als schwer, gegen den damals 27-Jährigen wurde deshalb ein Haftbefehl erlassen. Nun musste sich der Mann vor Gericht verantworten; die Verhandlung war zum Schutz des Kindes teils nicht öffentlich. Wie sich dort herausstellte, war es ein purer Zufall, dass die Tat entdeckt wurde.

Der Fall hatte sich in einer Gemeinde im nördlichen Landkreis Unterallgäu zugetragen. Ins Rollen gekommen war er durch die Mutter des Mädchens. Ihr war aufgefallen, dass sich ihre Tochter seltsam verhielt und nicht gut schlief, wie eine Gerichtssprecherin nach dem Prozess vor dem Jugendschöffengericht erklärte. Daraufhin habe die Mutter eine Kamera im Zimmer ihrer Tochter versteckt, um zu beobachten, was diese nachts macht. Es muss ein riesiger Schock gewesen sein, als die Frau das Video ansah: Darauf sei zu sehen gewesen, wie ihr Lebensgefährte ihre Tochter missbrauchte, so die Gerichtssprecherin. Ihrem Partner hatte die Mutter von der Kamera offenbar nichts erzählt – es war also ein Zufall, dass die Sache ans Licht kam.

