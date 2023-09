Memmingen

Mann steht nach Corona-Demo in Mindelheim wegen Volksverhetzung vor Gericht

Plus Weil er auf einer Demo Coronamaßnahmen mit dem Holocaust verglichen hat, muss sich ein 74-Jähriger vor Gericht verantworten. Er spricht von einem Missverständnis.

Als in Deutschland Ende 2021 über eine Coronaimpfpflicht diskutiert wird, beteiligt sich ein 74-Jähriger an einer Demonstration vor dem Mindelheimer Krankenhaus. Sie steht unter dem Motto "Klatscht jetzt, ab der Impfpflicht sind wir weg". Was keiner der rund 140 Anwesenden zu bemerken scheint: Der 74-Jährige hat ein Plakat dabei, das aus Sicht der Memminger Staatsanwaltschaft volksverhetzend ist. Darauf aufmerksam gemacht hat sie ein Polizist, der ein Foto von dem Plakat in unserer Zeitung entdeckt hat. Nur wenige Tage später nimmt der Rentner mit dem Plakat an einer weiteren Demonstration in Memmingen teil und wird dort von einem anderen Polizisten fotografiert. Er schickt das Bild an eine Fachbehörde, die zum gleichen Urteil kommt: Der Inhalt des Plakats ist strafbar. Dem Mann wird deshalb ein Strafbefehl zugestellt, den dieser jedoch nicht akzeptieren will. Denn aus seiner Sicht handelt es sich keineswegs um Volksverhetzung, sondern das genaue Gegenteil davon.

Auf dem Plakat stand: "Holocaust-Überlebende, Impfzwang, wir erinnern an Josef Mengele." Die damals diskutierte Impfpflicht und das grauenhafte Schicksal der Juden während des Nationalsozialismus würden damit auf eine Stufe gestellt und so der Holocaust relativiert, bagatellisiert und verharmlost, lautet die klare Einschätzung der Staatsanwaltschaft. Zudem sei das Schild unter anderem "geeignet, das politische Klima zu vergiften". Sie legt dem Mann deshalb zwei Fälle von Volksverhetzung zur Last.

