Minarett-Pläne für Moschee in Memmingen: AfD will Bürgerbegehren anstoßen

Die Türkisch-Islamische Gemeinde in Memmingen möchte an der Moschee an der Schlachthofstraße ein Minarett bauen - so soll das Gebäude dann aussehen. Die AfD stellt sich dagegen.

Plus Die Türkisch-Islamische Gemeinde in Memmingen möchte die Moschee um ein Minarett erweitern. Die örtliche AfD schießt dagegen. Was sagen die anderen Parteien?

Von Maike Scholz

Die Türkisch-Islamische Gemeinde Ditib in Memmingen möchte an der Moschee an der Schlachthofstraße ein Minarett bauen. Dieses war Thema im Gestaltungsbeirat. In der jüngsten Stadtratssitzung bezog Stadträtin Genovefa Kühn ( AfD) dazu Stellung – und kündigte ein Bürgerbegehren an. Zunächst aber wollte sie von der Verwaltung wissen, wie der Stand der Planungen ist.

AfD-Stadträtin über Minarett in Memmingen: "Wir werden auf jeden Fall Widerstand leisten"

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher ( SPD) erklärte, dass es bisher keinen Bauantrag gibt. Letztlich sei lediglich die Idee im Gestaltungsbeirat vorgestellt worden: „Was die Gemeinde daraus macht, muss sie wissen.“ Darauf Kühn: „Wir werden auf jeden Fall Widerstand leisten.“ Per Bürgerbegehren.

