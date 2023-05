Nach Wohnungsbrand in Memmingen: Tote Person ist identifiziert

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln nach einem tödlichen Wohnungsbrand in Memmingen weiter. Das ist der neueste Stand.

Bei einem Wohnungsbrand am Samstagabend war in Memmingen ein Mensch gestorben. Jetzt hat die Polizei weitere Details bekanntgegeben. Demnach handelt es sich bei dem Toten um einen 38 Jahre alten Mann. "Die Person ist jetzt identifiziert", bestätigte Holger Stabik, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Anfrage unserer Redaktion. Nähere Auskünfte über die familiären Hintergründe des 38-Jährigen möchte die Polizei zum jetzigen Stand nicht machen.

Am Dienstag steht die Obduktion des Mannes an, um die Todesursache zu klären. „Das ist erst mal ein routinemäßiger Vorgang, wenn unklar ist, wie ein Mensch ums Leben gekommen ist“, ergänzte Thorsten Thamm, Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen. Hinweise auf eine Straftat gebe es aktuell nicht.

Die Hintergründe zum Brand in Memmingen

Am Samstag brach das Feuer in einem Haus an der Elise-Weindl-Straße im Memminger Westen aus. Polizei und Feuerwehr evakuierten vier Hausbewohner, zwei kamen mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, konnten am Sonntagabend aber wieder entlassen werden. Beim Löschen entdeckte die Feuerwehr den Mann, der trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen im Klinikum starb.

Neben der unklaren Todesursache des 38-Jährigen ist auch noch unbeantwortet, wie und wo der Brand in der Wohnung des Mannes entstanden ist, der dort wohl auch nicht allein lebte. Oberstaatsanwalt Thamm sprach von „viel Qualm, aber keinen lodernden Flammen“, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen.