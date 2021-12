Memmingen

vor 55 Min.

Neue Akademie soll Fachkräfte gewinnen und Personalnot in Kindergärten lindern

Plus Die neue Fachakademie für Sozialpädagogik in Memmingen bietet die Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher - und kann auf einem Gebiet besonders bei Bewerbern punkten.

Von Andreas Berger

Dies könnte die Personalnot in Kindertagesstätten in Memmingen und im Unterallgäu lindern: In Memmingen ist die Fachakademie für Sozialpädagogik eröffnet worden. Dort, an der Mindelheimer Straße, werden junge Menschen zu Erzieherinnen und Erziehern ausgebildet, an denen es derzeit mangelt. Der Unterricht für die erste Klasse dieser Akademie ist im September gestartet, jetzt wurde die Einrichtung offiziell eröffnet.

