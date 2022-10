Polizei sucht nach vermisster 16-Jähriger

Seit Dienstag wird eine 16-Jährige aus Memmingen vermisst. Nun hat die Polizei eine Beschreibung veröffentlicht und bittet um Hilfe.

Öffentlichkeitsfahndung der Polizei in Memmingen: Dort wird ein Mädchen vermisst. Die 16-Jährige Laura Wagner wurde zuletzt am Dienstag (4.10.) um 10.30 Uhr von ihrer Mutter in der gemeinsamen Wohnung gesehen.

Zwischen 10.30 Uhr und 17 Uhr soll die 16-Jährige laut Polizei aus der Wohnung verschwunden sein, seitdem wird sie vermisst. Über ihren aktuellen Aufenthaltsort gibt es keine Erkenntnisse. Laut Polizei bestehen aber "Anhaltspunkte", dass sich das Mädchen in Baden-Württemberg im Bereich Kehl oder Heidelberg aufhalten könnte.

Nun bitten die Beamten um Mithilfe von Zeugen bei der Suche nach der Vermissten aus Memmingen und haben eine Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht.

Vermisstes Mädchen aus Memmingen - Beschreibung:

Name: Wagner

Vorname: Laura Darleen

Darleen Geburtsdatum: 9. April 2006

Geburtsort: Heidenheim an der Brenz

Nationalität: deutsch

Größe: 158 cm

normale Figur

braune, schulterlange und glatte Haare

Besondere Merkmale und Kleidung:

Nasen-Piercing

viele Ohrringe

Brillenträgerin

weiße Schuhe

schwarze oder camouflagefarbene Hose

Tasche mit Bekleidung

Wer hat die 16-Jährige gesehen oder kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben? Hinweise können telefonisch an die Polizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331-1000, an jede andere Polizeidienststelle oder an den Notruf unter der Nummer 110 gegeben werden.

Auch online kann man mithilfe eines Formulars Hinweise abgeben.

Vermisste im Allgäu: Wie geht die Polizei bei der Suche vor?

Dass um Hilfe aus der Öffentlichkeit gebeten wird, um vermisste Personen zu finden, kommt auch im Allgäu immer wieder vor. Dennoch ist das für die Beamten „das letzte Mittel“, sagt Polizeisprecher Holger Stabik. Geben Angehörige eine Vermisstenanzeige auf, wird die Polizei zuerst versuchen, ein komplettes Bild über die vermisste Person zu bekommen. Dazu gehören neben einer Personenbeschreibung samt Foto und einer Auflistung der mitgeführten Gegenstände auch Ermittlungen zum Umfeld:

Wo hält sich die Person auf?

Gab es Streit?

Einen Grund für das Verschwinden – etwa Krankheit oder Schwermut?

Werden Fälle von vermissten Kindern und Jugendlichen anders behandelt als die von Erwachsenen?

Bei Kindern und Jugendlichen liegt eine sogenannte „Vermissung“ bereits dann vor, wenn ihr Aufenthaltsort unbekannt ist und sie ihren gewohnten Lebenskreis verlassen haben. Bei Erwachsenen muss noch eine Gefahr für Leib und Leben dazukommen.

Eine Öffentlichkeitsfahndung stellt gerade bei Erwachsenen hohe Anforderungen an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Denn: Der oder die Vermisste kann in die Veröffentlichung seiner/ihrer Daten nicht einwilligen. Gerade über das Internet verbreiten sich Namen und Bilder rasend schnell. Deshalb muss die Polizei jedes Mal die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen abwägen mit den Gefahren, die ihm drohen, sollte er nicht gefunden werden.