Memmingen

18:00 Uhr

Rentner muss für unbedachten Facebook-Post hohes Lehrgeld zahlen

Plus Während der Corona-Pandemie hat ein 70-Jähriger leichtfertig auf Facebook ein Plakat geteilt. Das kam ihn vor dem Memminger Amtsgericht teuer zu stehen.

Von Sandra Baumberger

Damit hatte der inzwischen 70-Jährige ganz bestimmt nicht gerechnet: Auf seiner öffentlich einsehbaren Facebook-Seite hatte der Unterallgäuer im Oktober 2021 ein sehr spezielles Fahndungsplakat gepostet und stand deswegen gut zwei Jahre später selbst vor Gericht.

Ermittlungsbehörden war das Plakat aufgefallen, das optisch an die RAF-Fahndungsplakate der 70er-Jahre angelehnt war. Statt der Terroristen waren darauf zwölf Porträts von Politikern wie Ursula von der Leyen, Jens Spahn, Annalena Baerbock, Markus Söder sowie den Wissenschaftlern Christian Drosten und Lothar Wieler abgebildet und diese zur Fahndung ausgeschrieben. Zur Last gelegt wurde ihnen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie unter anderem Genozid, Kindesmissbrauch, Volksverhetzung, Hochverrat, Amtsmissbrauch und organisiertes Verbrechen. Damit nicht genug, forderte das Plakat dazu auf, die Gesuchten eigenhändig festzunehmen, um so eine weitere Gefahr für das deutsche Volk abzuwenden. Als Belohnung wurden die Wiedergewinnung der persönlichen Freiheit und die Rückkehr zur Demokratie in Aussicht gestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

