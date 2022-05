Sanitäter in Memmingen vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen

Plus Mitarbeiter des Roten Kreuzes soll eine Patientin im Rettungswagen missbraucht und Kolleginnen belästigt haben. Für das Landgericht reichten die Beweise nicht.

Eine hilflose Frau soll ein Notfallsanitäter während einer Fahrt im Rettungswagen vergewaltigt und in anderen Fällen zwei Kolleginnen sexuell belästigt beziehungsweise vergewaltigt haben. So lautete die Anklage. Der damalige Mitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) stand seit März vor dem Memminger Landgericht. Nun ist das Urteil gefallen: Der Prozess endete mit einem Freispruch.