Sechs Jahre Haft für 13 Euro Beute

Plus Kurz nach seiner Haftentlassung bedroht ein 43-Jähriger den Mitarbeiter einer Mindelheimer Spielothek mit einem Messer und verlangt Geld.

Allzu abschreckend scheint das Gefängnis für einen 43-Jährigen nicht gewesen zu sein. Denn nur kurz nach seiner Entlassung wurde er wieder straffällig: Vor gut einem Jahr zückte er in einer Mindelheimer Spielothek ein Küchenmesser und zwang den Angestellten, ihm Geld zu geben. Deutlich größer als die Beute war jedoch der Ärger, den er sich damit eingehandelt hat.