"Fräulein, ich bin Polizist": Selbsternannter Verkehrserzieher vor Gericht

Plus Ein 75 Jahre alter Mann soll sich unter anderem als Polizist ausgegeben haben. Dafür musste er sich vor dem Memminger Amtsgericht verantworten.

Fast jeder Verkehrsteilnehmer kennt sie, schätzt sie aber in der Regel nicht: die sogenannten „selbsternannten Verkehrserzieher“. Ein besonders hartnäckiger hatte von der Memminger Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl wegen Amtsanmaßung und Nötigung zugestellt bekommen. Der 75-jährige Memminger aber wollte den Strafbefehl nicht akzeptieren. Also sitzt der Mann nun zusammen mit seiner Verteidigerin Dr. Sybille Thiel vor Richterin Brigitte Mock auf der Anklagebank des Amtsgerichts Memmingen.