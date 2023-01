So geht es nach dem Tod des Wirtes im Bistro Valentino in Memmingen weiter

Im November starb Dieter Kleimaier, Wirt des Valentino in Memmingen. Seine Frau Claudia erzählt, was jetzt mit dem Kult-Bistro passiert.

Auf einem Bild am Tresen ist Dieter Kleimaier zu sehen. Der Wirt des Memminger Bistros Valentino ist Mitte November gestorben. „Das war ein Riesen-Schock. Wenn man so aus dem Leben gerissen wird, von einer Minute auf die andere“, sagt seine Frau Claudia Kleimaier im Gespräch mit unserer Redaktion.

Er sei nicht krank gewesen, er habe keine Vorerkrankungen gehabt, er habe es nicht mit dem Herzen gehabt. „Nichts, gar nichts. Und dann kriegt er morgens um sieben im Bett einen Herzinfarkt.“ Sie habe sofort reagiert und mit einer Herzdruck-Massage begonnen. Zehn Minuten später übernahm der Notarzt. „Sie haben dann eine Dreiviertelstunde versucht, ihn zu reanimieren, aber ...“

Vorübergehend wurde das Valentino in Memmingen geschlossen

Claudia Kleimaier ist seit 26 Jahren Teil des Valentino – seit sie mit Dieter Kleimaier liiert war. Sie und das Personal hätten unter Schock gestanden. Am Abend habe sie einige Mitarbeiter zu sich eingeladen, sagt Claudia Kleimaier. Um zu reden, sich gegenseitig zu trösten. Und auch über die Zukunft des Valo zu sprechen, wie das Bistro in Memmingen genannt wird. Schnell sei klar gewesen: „Aufgeben ist keine Option. Das hätte auch mein Mann nicht gewollt. Es war für alle klar, dass es weitergeht.“

Trotzdem musste sie erst mal schließen. Vorübergehend. „So einen Schock muss man erst mal verarbeiten.“ Sie brauchte Zeit zum Trauern. Außerdem musste sie die Beerdigung organisieren. Und Arbeit fiel durch das Valentino dennoch an, auch wenn es vorübergehend zu war. „Das ist so viel, was auf einen einbricht.“ Deshalb habe sie sich Zeit genommen. Zwischendurch habe es Gerüchte gegeben, dass das Valo nicht mehr öffnet. Doch das hat nie zur Debatte gestanden, sagt die Wirtin.

Wiedereröffnung mit einer Abschiedsfeier für Dieter Kleimaier

Und am 17. Dezember war es soweit: Das Valo wurde wieder eröffnet – mit einer Abschiedsfeier für Dieter Kleimaier. „Es war ein schöner, aber auch ein trauriger Abend, wir sind uns alle in den Armen gelegen und haben geweint.“ Ein Abend, an dem sie nicht nur getröstet wurde, sondern auch andere Menschen getröstet hat. „Wir haben uns gegenseitig Halt gegeben.“

Derzeit hat das Valo verkürzte Öffnungszeiten, freitags und samstags wird es aufgeschlossen. „Bis auf weiteres.“ Es sei aber geplant, wieder zu den üblichen Zeiten zu öffnen, sagt Claudia Kleimaier. Karaokepartys, DJ-Events und mehr sind bereits geplant. Manchmal aber sei es doch noch seltsam, im Bistro zu stehen. „Jeder von uns meint immer noch, jetzt kommt er gleich ums Eck.“ Er habe eine riesengroße Lücke hinterlassen. Mitarbeiter Ronny Nagelberg lehnt sich auf den Tresen. „Manchmal denkst du so: Herrgottsack, wo ist er denn jetzt schon wieder?“ Dann falle es ihm wieder ein. „Er ist ja immer da gewesen.“ Es sei eben sein Lebensinhalt gewesen, sagt seine Frau.

Claudia Kleimaier will das Bistro in Memmingen weiterführen

Nun wird sie auch die Aufgaben übernehmen, die sonst Dieter Kleimaier erledigte. Beispielsweise habe er sich um die Technik gekümmert, Musikanlage, Kaffeemaschine und alles andere gewartet und repariert. Auch den Dartautomaten. Darts war seine Leidenschaft, deshalb steht neben seinem Bild am Tresen ein Glas mit seinen Dartpfeilen.

Dieter Kleimaier war 38 Jahre lang Chef im Valentino. 1996 kam Claudia Kleimaier dazu. Auch ihr Lebensinhalt sei das Bistro, das sie nun weiterführe. „Das hätte er gewollt. Er hätte nicht gewollt, dass ich sage: Ich drehe den Schlüssel rum und bin weg.“ Nein, sie bleibe. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Wobei sie kein Personal seien, „wir sind die Valo-Familie. Das hat auch mein Mann immer gesagt. Wir sind in den Jahren so zusammengewachsen. Wir sind unsere eigene Familie. Die haben mich auch getragen in dieser Zeit.“