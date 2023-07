Tierheim Memmingen: Warum Gassigänger demonstrieren

Plus Eine Demonstration vor dem Tierheim Memmingen hat kürzlich für Aufsehen gesorgt, zumal es Mitglieder waren, die da protestiert haben. Was ist da los?

Dass für das Tierheim, das Tierwohl und eine bessere Finanzausstattung demonstriert wird, ist nichts Ungewöhnliches. Wenn aber Mitglieder des Tierschutzvereins Memmingen bei einer Demonstration mit Plakaten vor dem Tierheim stehen und auf Missstände innerhalb des Tierheims hinweisen, ist dies außergewöhnlich. Die Gruppe der „Gassigänger“, darunter auch Vereinsmitglieder, sah sich aus ihrer Sicht gezwungen, ihrem Ärger auf diese Weise Luft zu machen.

Thematisiert wurde die aus ihrer Sicht derzeit unzureichende Personalsituation im Tierheim, unter der zwangsläufig die aufgenommenen Tiere leiden würden. Einer seit Jahren im Tierheim beschäftigten Pflegerin sei fristlos gekündigt worden, angeblich aus „betrieblichen Gründen“. Die Demonstranten vermuten einen Zusammenhang mit der installierten Videoüberwachung im Tierheimgelände, der die Frau nicht zugestimmt hatte. Mehrere Kameras hätten die Tiere, aber auch die Mitarbeiter rund um die Uhr im Blick. Der Vorstand könne jederzeit Einblick nehmen.