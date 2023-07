Tierschutzverein Memmingen: Vorstand tritt teilweise zurück

Nach Unzufriedenheiten und einer Demonstration treten Teile des Vorstandes des Tierschutzvereins Memmingen zurück. Das sind die Hintergründe.

Wolfgang Courage, der bisherige Vorsitzende des Tierschutzvereins Memmingen, teilt in einer Pressemitteilung mit: "Mit Wirkung vom 13. Juli 2023 beziehungsweise 14. Juli 2023 haben der erste Vorsitzende, die Schatzmeisterin und der Schriftführer des Tierschutzvereins Memmingen und Umgebung ihre Ämter niedergelegt." Einen Grund dafür nennt der 76-Jährige, der das Amt seit 14 Jahren bekleidet, in der Pressemitteilung nicht.

Fest steht damit: Wolfgang Courage (Vorsitzender), Hubert Courage (Schriftführer) sowie Silke Schunter (Kassenwart) traten aus ihren Ämtern zurück. Ärger lag in den vergangenen Wochen in der Luft. Das schlug sich auch in einer Demonstration vor dem Tierheim nieder. Die Gruppe der „Gassigänger“, die teilweise auch Vereinsmitglieder sind, sahen sich aus ihrer Sicht gezwungen, ihrem Ärger auf diese Weise Luft zu machen. Thematisiert wurde die aus ihrer Sicht derzeit unzureichende Personalsituation im Tierheim, unter der zwangsläufig die aufgenommenen Tiere leiden würden. Einer seit Jahren im Tierheim beschäftigten Pflegerin sei fristlos gekündigt worden, angeblich aus „betrieblichen Gründen“. Die Demonstranten vermuten einen Zusammenhang mit der installierten Videoüberwachung im Tierheimgelände.

Wolfgang Courage bezieht Stellung nach den Vorwürfen

Wolfgang Courage hatte dazu in unserer Zeitung Stellung bezogen und auch darüber gesprochen, ob er nach den Vorwürfen weiter machen wird.

