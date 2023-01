Tödlicher Skater-Unfall erneut vor Gericht

Bei einem Unfall in Sontheim vor über zwei Jahren ist ein 22-jähriger Skateboarder ums Leben gekommen. Der Fall wird nun vor dem Landgericht neu aufgerollt.

Ein tragisches Ende hat im Oktober 2020 eine gefährliche Skateboard-Aktion beim Bahnhof in Sontheim genommen. Ein 22-Jähriger hielt sich an einem fahrenden Auto fest und kam zu Sturz. Dabei erlitt der junge Mann tödliche Kopfverletzungen. Der damals 23 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde im Juli vergangenen Jahres wegen fahrlässiger Tötung zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Gegen das Urteil des Memminger Amtsgerichts legten sowohl der Verteidiger des Angeklagten als auch die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Die Verhandlung fand jetzt vor dem Landgericht in Memmingen statt.

Dabei wurde zunächst noch einmal auf den Unfallhergang im Oktober 2020 eingegangen. So hatten sich damals der Angeklagte und das spätere Unfallopfer mit einem Freund getroffen. Sie wollten waghalsige Fahrmanöver mit einem Skateboard filmen. Dabei hielt sich der 22-Jährige laut Zeugenaussagen auch am offenen Fahrerfenster eines Autos fest, das von dem Angeklagten gesteuert wurde. Dieser beschleunigte den Wagen auf über 40 Stundenkilometer. Der Skateboarder verlor schließlich den Halt und stürzte mit dem Kopf auf die Straße. Er wurde mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma ins Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm gebracht, wo er drei Tage später an den Folgen der Verletzung verstarb.

Der 25-Jährige will nicht bemerkt haben, dass sich sein Freund am offenen Fahrerfenster festhielt

In der ersten Verhandlung vor dem Amtsgericht räumte der inzwischen 25-Jährige zwar ein, dass er das Auto gefahren hatte. Allerdings will er nicht bemerkt haben, dass der 22-Jährige am Auto hing. Auch der dritte Freund konnte als Zeuge vor Gericht nichts Entscheidendes zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen. Dennoch ging Oberstaatsanwalt Markus Schroth nach der Beweisaufnahme fest davon aus, dass der Angeklagte nicht die Wahrheit sagte.

Schließlich sei das Fahrerfenster offen gewesen und das Skateboard habe laute Klackergeräusche gemacht, die lauter gewesen seien, als etwaige Musik im Auto. Das hätten auch Zeugen bestätigt, die in einem nahen Biergarten saßen, als der Wagen mit dem Skater vorbeifuhr. Dieser habe sich zwar freiwillig an dem Pkw festgehalten, aber der Angeklagte habe grob verkehrswidrig gehandelt und darüber hinaus mindestens 0,64 Promille Alkohol im Blut gehabt. Der Sturz des Skaters sei somit vorhersehbar gewesen. Am Ende forderte Schroth eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und sechs Monaten – und zwar ohne Bewährung.

Der Angeklagte stand mehrfach unter Bewährung und hat in dieser Zeit weitere Straftaten begangen

Denn der Angeklagte habe in der Vergangenheit bereits 13 Vorstrafen erhalten. Unter anderem wegen Diebstahls, Beleidigung und Missbrauch von Notrufen. Dabei sei er mehrfach zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Somit kam der Staatsanwalt im Gegensatz zum Verteidiger zu keiner positiven Sozialprognose. So sah es letztlich auch Amtsrichter Nicolai Braun und verurteilte den 25-Jährigen zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Außerdem wurde dem Angeklagten der Führerschein entzogen. Die Aussage, der Angeklagte habe nicht gewusst, dass sich sein Freund am Auto festhielt, sei eine reine Schutzbehauptung.

In der jetzigen Berufungsverhandlung vor dem Landgericht erläuterte Anwalt Roland Aigner, warum aus seiner Sicht eine Bewährungsstrafe trotz der Vorstrafen angemessen wäre. Er verwies auf eine gute Sozialprognose seines Mandanten. So sei der zuvor alleinerziehende Vater mittlerweile verheiratet und habe eine Arbeitsstelle als Lagerist gefunden. Zwar räumte Aigner angesichts der Vorstrafen des 25-Jährigen ein, dass eine Bewährungsstrafe jetzt nur noch unter besonderen Voraussetzungen möglich wäre, aber diese seien in seinen Augen gegeben. Zudem könnte sich sein Mandant in Freiheit auch besser um sein Kind und seine neue Familie kümmern. Denn die leibliche Mutter würde sich überhaupt nicht um ihr Kind kümmern.

Dieser Argumentation wollte der Vorsitzende Richter Jürgen Hasler nicht folgen. Denn der entscheidende Punkt bei der Sache sei, dass der Angeklagte in der Vergangenheit mehrfach unter Bewährung weitere Straftaten begangen habe. Sogar nach dem tödlichen Unfall in Sontheim habe er offenbar noch eine Fahrerflucht begangen und einen Autofahrer genötigt. Beide Fälle werden demnächst vor Gericht verhandelt. Wer mehrfach Straftaten unter Bewährung verübe, könne keine weitere Bewährungsstrafe erwarten. Hier sei die Rechtssprechung eindeutig, machte Richter Hasler unmissverständlich klar.

Nach einer kurzen Unterbrechung zogen am Ende sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft die Berufung zurück. Somit bleibt es beim Urteil des Amtsgerichts.