Umstände unklar: Memmingens Stadt-Kater Chicco ist tot

Er hat die Herzen vieler Passanten erfreut: Chicco, der Kater, der täglich durch Memmingens Innenstadt streifte und sich streicheln ließ, ist gestorben.

Vom Tod Chiccos, dem stadtbekannten Kater aus Memmingen, berichtete dessen Besitzerin am späten Montagabend in der öffentlichen Facebookgruppe, die eigens für die berühmte Katze im Oktober 2020 eingerichtet worden war und die mittlerweile mehr als 1700 Mitglieder hat.

"Leider haben wir heute eine traurige Nachricht für euch. Chicco ist heute völlig unerwartet über die Regenbogenbrücke gegangen." Das schrieb Chiccos Besitzerin am Montagabend auf Facebook. Es sei ein "sehr schwerer Tag für uns und wir können es selbst noch gar nicht wirklich realisieren".

Memmingens Stadt-Kater Chicco wurde tot im Stadtbach entdeckt

Der fünfjährige Kater sei am Montagmittag leblos im Stadtbach entdeckt worden. Über weitere Hintergründe gibt es noch keine Informationen. Laut Polizei lag bis Dienstagnachmittag keine Anzeige in diesem Fall vor.

Bei Wallenstein war Chicco mittendrin. Foto: Vanessa Bernard / Claudia Kollin

Am Fundort am Stadtbach, zwischen Bettelturm und Einlass, stehen seit Dienstag Kerzen, weiße Rosen und ein steinernes Herz als Erinnerung an die Katze.

In der Facebookgruppe ist schon gefordert worden, Chicco eine Statue in der Stadt zu errichten. Ähnlich wie in Istanbul. Dort ist einem berühmten Straßenkater, Tombili, ebenfalls eine Statue errichtet worden.

Sogar auf den Arm genommen wurde Chicco während eines Auftritts bei Wallenstein. Foto: Vanessa Bernard / Claudia Kollin

Reaktionen auf Chiccos Tod

Unter dem Post auf Facebook gab es bis Dienstagnachmittag bereits fast 300 Kommentare und Beileidsbekundungen. Hier eine Auswahl:

"Du süßer Schatz, ich kann es einfach noch nicht fassen, denn ohne dich wird es nicht mehr so sein wie sonst in der Stadt. Du fehlst jetzt schon, Ruhe in Frieden du süßer Schatz. Du warst und bleibst unser Maskottchen in der Stadt."

"Es zerreißt einem das Herz. Der kleine Chicco wird uns so fehlen. Er zauberte jedem ein Lächeln ins Gesicht, der ihn im Städtle laufen sah. Ruhe in Frieden kleiner Sonnenschein. Du bleibst unvergessen im Herzen der Memminger."

"Ich bin fassungslos, ein Memminger Original ist gegangen."

"Du warst eine absolute Bereicherung für Memmingen und seine Bewohner! R.I.P. du kleiner Streuner."

"Oh nein, das ist unfassbar und schockierend. Wie konnte das passieren? Run free lieber Chicco, du bist definitiv ein weiteres Wahrzeichen der Stadt geworden!"

"Der Arbeitsalltag wird nicht mehr so schön sein ohne seine regelmäßigen Besuche, die uns jedes Mal aufgemuntert haben. Er wird für immer fehlen. Und wegen seiner Einzigartigkeit auch unersetzbar sein."

"Danke, Chicco, du hast mir meine Tage immer versüßt mit deiner liebevollen Art, deinem flauschigen Fell und deinem Hallo, wenn man dich angesprochen hat. Komm gut über die Regenbogenbrücke, kleiner Freund."

Sogar während der Wallensteinspiele hatte Chicco so manchen Darstellern die Schau gestohlen.