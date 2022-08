Die VR-Bank Memmingen schließt zwei weitere Filialen im Unterallgäu

Betroffen sind Amendingen und Benningen. Welche Gründe es gibt und was aus den Beschäftigten wird.

Die VR-Bank Memmingen wird ihr Filialnetz weiter reduzieren. Das gab das Kreditinstitut kürzlich bekannt. Betroffen sind die Geschäftsstellen in Amendingen und Benningen. Sie sollen bis Ende nächsten Jahres in SB-Filialen umgewandelt werden. Damit reagiert die Bank vor allem auf die nachlassende Kundenfrequenz in den Geschäftsstellen, betonten die beiden Vorstände René Schinke und Jan Wanner. Ein Personalabbau ist jedoch nicht vorgesehen.

Die insgesamt vier Mitarbeiter in Amendingen und Benningen sollen in der neuen Filiale in Memmingerberg weiterbeschäftigt werden. Diese wird in eine der drei Gewerbeimmobilien integriert, die derzeit in der Unterallgäuer Gemeinde in der Nähe des Feneberg-Markts entstehen.

Bauarbeiten sollen bis 2023 abgeschlossen sein

Die Bauarbeiten für dieses Gebäude sollen Ende 2023 abgeschlossen sein, erklärt Wanner. Wie berichtet, sollen dort auch rund 80 Mitarbeiter aus der internen Abteilung der VR-Bank unterkommen.

„Wir müssen uns mit der Zeit mitverändern, wollen aber gleichzeitig weiter Ansprechpartner für unsere Kunden in der Region sein“, betonte Wanner. Daher sei die Bank bestrebt, einen Mittelweg zu finden zwischen der stetig wachsenden Zahl an Online-Kunden und denjenigen, die ihre Überweisung direkt am Schalter tätigen. Laut VR-Bank würden mittlerweile 72 Prozent der Kunden einen Online-Zugang haben. Zudem könne in den kleineren Filialen „keine Spezialisierung“ vor Ort stattfinden wie etwa eine Kredit- oder Wertpapierberatung. In den dann noch sechs bestehenden Geschäftsstellen der VR-Bank (siehe Grafik) sei dies dagegen möglich. Zudem wurde es laut Schinke immer schwieriger, „Kleinstfilialen mit Personal zu bestücken“. Zumal sie aufgrund der gesunken Kundenfrequenz nur temporär geöffnet waren. Ein weiterer Punkt seien auch die anfallenden Kosten für die Instandhaltung der Immobilien. Dennoch betont Schinke: „Wir wollen für unsere Kunden attraktiv, erreichbar und modern sein.“ Wobei Wanner einräumt, dass es durchaus Kunden geben werde, die mit dieser Entwicklung „nicht ganz glücklich sind“.

2001 gab es noch 28 Filialen, aktuell sind es noch acht

Damit geht die VR-Bank ihren eingeschlagenen Weg konsequent weiter. Waren es im Jahr 2001 noch 28 Filialen in der Region, so sind es aktuell acht Geschäftsstellen. Wie berichtet, wurde vor Kurzem auch der Standort in Boos zu einer SB-Filiale umgewandelt. Zudem wurden die Bankautomaten in Illerbeuren und Pleß abgebaut. Auch die Geschäftsstelle an der Bodenseestraße ist nur noch eine SB-Filiale. Die nun von der Schließung betroffenen Kundinnen und Kunden in Amendingen (1866) und Benningen (1214) seien von der Bank bereits informiert worden. Wie Martina Keitler, Leiterin Privatkundenbank bei der VR-Bank betonte, sei die Resonanz darauf bislang „nicht wirklich groß“ gewesen. Zumal es für Kunden etwa für Überweisungen weiter Briefkästen an den SB-Filialen vor Ort geben soll. „Um Härtefälle aufzufangen“, sei auch ein Bargeld-Service direkt nach Hause möglich. Zudem brachte Keitler bei dem Pressegespräch ein „Bevollmächtigten-Modell“ für Kunden ins Spiel, die das Online-Angebot sonst nicht nutzen könnten.

Weiter ging Jan Wanner auf das Bauprojekt in Memmingerberg ein. Ende nächsten Jahres soll das erste von insgesamt drei Geschäftshäuser bezugsfertig sein. Für die Mitarbeitenden der VR-Bank soll es dort aber keine festen Arbeitsplätze geben. „Es soll ein flexibles Arbeiten möglich sein, losgelöst von Zeit und Raum“, teilt die Bank mit. Auch wird es laut Schinke dort keine Vorstandsbüros geben. Die Beschäftigten werden für das mobile Arbeiten mit dem entsprechenden Equipment ausgestattet. Besprechungsräume seien jederzeit buchbar. Die Kostenschätzung für die drei Gewerbe-Immobilien lag ursprünglich bei rund 50 Millionen Euro. Doch Wanner geht davon aus, dass diese Summe angesichts der explodierenden Baupreise nicht zu halten sein wird.

Mit dem Geschäftsjahr 2021 sind die Verantwortlichen der VR-Bank sehr zufrieden. Die Bilanzsumme hat sich demnach im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf 1,3 Milliarden Euro erhöht. Stolz ist Schinke vor allem auf das um 12,4 Prozent gestiegene Kundenkreditvolumen. Zudem lagen erstmals in der Geschichte der Bank die Provisionserlöse über den Personalaufwendungen.