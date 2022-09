Kampf gegen Drogen und Sucht: Es geht nicht nur um Cannabis und Amphetamin

Das Bezirkskrankenhaus Memmingen und die Polizei im Unterallgäu haben es mit vielen Substanzen zu tun. Crystal Meth spielt eine Nebenrolle, Sorge bereiten „Legal Highs“.

IIn der Drogenbekämpfung wird seit Jahren vor der zunehmenden Ausbreitung der synthetisch erzeugten Droge Metamphetamin (Crystal Meth) gewarnt – auch abseits großer Ballungsräume. Zeigt sich das Problem auch in der Region? Das zwar nicht: Laut Fallzahlen der Polizei spielt „Crystal“ im Vergleich „eine eher untergeordnete Rolle“ – dafür bereiten dort wie in der Therapie und bei Beratungsstellen andere, teils neue Substanzen Sorge.

Drogendelikte in Memmingen und dem Unterallgäu: Häufig geht es um Cannabis

Laut Dominic Geißler, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, betreffen in dessen Zuständigkeitsgebiet die meisten Drogendelikte Cannabis und dessen Zubereitungen (rund 67 Prozent), es folgen Amphetamin (14 Prozent) und Kokain/Crack (5,9 Prozent). Bei Crystal Meth verzeichnete die Polizei zwischen 2017 und 2021 in Memmingen sieben und im Unterallgäu 21 Delikte, überwiegendhandelte es sich um „allgemeine Verstöße mit geringen Mengen“: Darunter fallen etwa Beschaffung, Besitz und Abgabe.

Im Überblick über die vergangenen Jahre lag die Zahl von Delikten mit Crystal Meth laut Geißler in Memmingen auf dem Niveau von einem Fall pro Jahr, für das Unterallgäu sind es ein bis zwei, Tendenz sinkend. 2022 gab es im Landkreis bisher keinen Fall, in Memmingen einen von „Abgabe/ Besitz in nicht geringer Menge“: Diese variiert je nach Substanz und bemisst sich am Wirkstoffgehalt. Ab dieser Menge greift laut Polizei eine Strafverschärfung und der Verdacht liegt nahe, dass Handel betrieben wird.

Handel mit Drogen hat sich von der Straße ins Darknet verlagert

Vor allem findet Drogenbekämpfung laut Geißler auf Landesebene statt, doch sie gehört auch zur Arbeit der Polizei vor Ort. Auf Drogen stoßen Beamte etwa bei Personen- oder Fahrzeugkontrollen und sie ermitteln weiter, wenn sie von einer überführten Person oder durch Datenauswertung eines sichergestellten Handys Hinweise erhalten. Bei fast allen Drogen, darunter auch Crystal Meth, hat sich der Vertrieb stark auf das Darknet verlagert.

Beratungsstelle in Memmingen: Viele Hilfesuchende konsumieren Alkohol und Drogen

Insgesamt 633 Personen suchten nach Auskunft von Leiterin Anka Kubitz im vergangenen Jahr Hilfe bei der Psychosozialen Beratungsstelle der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Memmingen. Diese Personen haben mit verschiedenen Problematiken zu kämpfen, zu denen Alkohol ebenso gehört wie Drogen. Zwar gaben 47 Betroffene an, auch Crystal Meth zu konsumieren – jedoch nur gelegentlich und als zusätzliche Substanz.

Es spielt laut Kubitz für die Arbeit der Beratungsstelle eher eine Nebenrolle. Ähnliches schildert Raimund Steber, Ärztlicher Direktor des Memminger Bezirkskrankenhauses (BKH). Patientinnen und Patienten, die dort wegen Abhängigkeitserkrankungen behandelt werden, konsumieren nach seinen Worten oft mehrere Substanzen, häufig auch eine Mischung aus Alkohol und Drogen. „Viele Patienten nehmen als Basisdroge nahezu täglich Cannabis.“ Dies werde – situationsabhängig und je nach Konsummuster – mit Aufputschmitteln wie Kokain, Ecstasy oder Amphetaminen oder „zum Runterkommen“ mit Heroin, Kokain oder Benzodiazepinen kombiniert.

Crystal Meth hat in der Szene einen schlechten Ruf

Ein Grund, dass Betroffene eher selten zu Crystal Meth greifen: „In der Szene ist es als Droge bekannt, die kaputt macht und sehr schnell in die psychische und körperliche Abhängigkeit führt.“ Langfristig kann die synthetische Droge unter anderem das Gehirn schädigen, zu Depressionen und Wahnvorstellungen führen.

Diese Risiken scheuen nach Stebers Worten viele und verwenden Alternativen. Hinzu kommt ein anderer Faktor: „Crystal Meth liegt in sehr unterschiedlicher Reinheit auf dem Markt vor.“ Aufgrund der Unklarheit darüber, wie stark es gegebenenfalls mit Milchzucker oder Koffein verschnitten wurde, ist „Crystal“ schwer zu dosieren – und da es fünfmal so stark wirkt wie Amphetamine, droht laut Steber schnell eine Überdosierung.

Experte: Nachweis ist bei "Legal Highs" schwierig

Vor Schwierigkeiten stellt die Behandelnden derweil das Aufkommen neuer psychoaktiver Substanzen (NPS). Die Basis der synthetisch hergestellten Designerdrogen („Legal Highs“) bilden Inhaltsstoffe und chemische Verbindungen aus der Pharmaforschung, die einzeln nicht explizit verboten sind – daher die irreführende Bezeichnung als „legale Rauschmittel“.

Im bewusstseinsverändernden Effekt gleichen sie aber anderen illegalen Drogen. Angeboten werden sie etwa als Badesalze oder Räuchermischungen. „Das ist etwas, das sich eher im Untergrund abspielt“, sagt Steber. Denn während Screenings Stoffe wie „Crystal“, Cannabis, Benzodiazepine, Heroin, Kokain oder Morphin im Körper nachweisen können, existiert diese Möglichkeit für NPS (noch) nicht: „Unter Umständen haben Patienten also mehr Substanzen intus, als wir wissen.“