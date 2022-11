Kraniche ziehen übers Unterallgäu hinweg

Die Vögel sind seit gut vier Wochen vermehrt am Himmel in der Region zu sehen. Woran das liegt.

Der Zug der Kraniche (Grus grus) ist in Deutschland und europaweit in vollem Gange. Auch über dem Unterallgäu sind gerade ziehende Kraniche zu sehen und zu hören. Mit lauten, trompetenartigen Rufen kündigen sie sich schon von Weitem an. Noch vor dem Jahr 2008 lag die Zugroute der Kraniche im Freistaat überwiegend in Nordbayern. „Vor mehr als 15 Jahren war es schon eine kleine Sensation, Kraniche über dem Unterallgäu zu sehen“, so Georg Frehner, einst langjähriger Kreisgruppenvorsitzender des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV).

Seit 2008 gibt es eine neue Zugroute. Zwischen den Alpen und der Donau steige die Zahl der ziehenden Kraniche stetig an. Diese Zugroute nördlich der Alpen nutzen osteuropäische Kraniche, die von Ungarn über Österreich kommend auch das Unterallgäu überfliegen, um dann in west-südwestlicher Richtung weiter über Baden-Württemberg und die Schweiz zu ziehen, um schließlich in der Camargue im Süden Frankreichs zu rasten, erzählt Georg Frehner auf Nachfrage unserer Redaktion. Warum sich allerdings diese neue Zugroute nun so etabliert habe, sei nicht eindeutig geklärt.

Der Kranich ist größte Vogel Deutschlands

Seit gut vier Wochen beobachten Ornithologen und Naturfreunde über dem Unterallgäu ziehende Kraniche. Ein großer Trupp von gut 250 Exemplaren zog in einem V-förmigen Formationsflug über Ottobeuren und Lachen nach Westen. Eine weitere Gruppe von 70 Exemplaren sah man vergangene Woche über Memmingerberg und Memmingen. Am Sonntag waren, so berichtet Georg Frehner weiter, am Himmel über Türkheim rund 100 und bei Woringen etwa 120 Kraniche zusehen. Mit einer Größe von 120 bis 130 Zentimetern ist der europäische Kranich deutlich größer als Weißstorch und Graureiher und somit der größte Vogel Deutschlands, sagt der frühere Kreisgruppenvorsitzende des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz. Lange Zeit galt der Kranich in Bayern als ausgestorben. 2006 kam es in der Oberpfalz zu einer Neuansiedlung. Heute gehe man in Bayern wieder von 40 Brutpaaren aus. (mz)