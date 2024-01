Mode-Upcycling: Richtige Technik macht‘s

Mit den Tipps von den Fachfrauen der Landwirtschaftsschule lassen sich kleine Löcher in Lieblingstextilien schnell und kostengünstig ausbessern.

1,3 Millionen Kleidungsstücke werden pro Jahr in Deutschland laut Greenpeace entsorgt. Dabei mangele es oftmals nur an Kleinigkeiten wie einem fehlenden Knopf oder einem defekten Saum. Wer da kleine Ausbesserungsarbeiten an Textilien beherrscht, kann leicht sein Lieblings-Kleidungsstück „retten“ und gleichzeitig seinem Geldbeutel und der Umwelt Gutes tun.

Elke Hafner, Fachkraft für Textilarbeit von der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung in Mindelheim, beherrscht alle Techniken, wenn es um das Ausbessern von Kleidungsstücken geht – und das ist gar nicht so schwierig, wie man vielleicht meint.

„Schadhafte Stellen werden mit der passenden Nähtechnik und dem richtigen Flickmaterial ausgebessert“, empfiehlt Elke Hafner. Dazu gibt es verschiedene Flickhilfsmittel, wie Vlieseline, Flickpulver und käufliche Flicken.

Flicken lassen sich ganz einfach selbst herstellen

Flicken lassen sich aber auch ganz einfach selbst herstellen: dazu Klebevlieseline und passenden Flickfleck aus einem schönen Stoff, herausgetrennten Etiketten oder gut erhaltenen Stoffstücke von Jeans und T-Shirts in der gewünschten Form zuschneiden. Die Klebevlieseline besitzt eine glatte und eine raue Seite. Mit der rauen Seite auf den Flickfleck aufbügeln, Papier abziehen, auf die schadhafte Stelle legen. Mit dem Bügeleisen und Zickzack-Stich fixieren. Fehlt der passende Flickstoff für eine Jeans, so kann die Gesäßtasche abgetrennt und als Flicken verwendet werden, erklärt Elke Hafner einen Trick aus der Praxiserfahrung.

Flickpulver ist laut Elke Hafner perfekt für kleine Löcher in T-Shirts: aufstreuen, bügeln – fertig. Foto: AELF Krumbach-Mindelheim

Ärgerlich sind laut Hafner kleine Löcher in T-Shirts und Pullis, wie sie häufig im Bereich von Gürtelschnallen auftreten. Auch dazu hat die Fachfrau einen einfachen Tipp: Die Maschen des Stoffs werden eng zusammengeschoben und mit dem Bügeleisen fixiert. „Ein kleines Stück Jersey-Stoff in derselben Farbe zuschneiden und das Stoffstück mit Hilfe von Flickpulver und Bügeleisen auf das kleine Loch kleben“. Ein Streifen Backpapier unter und auf die Stelle gelegt, verhindert, dass das T-Shirt oder der Pulli an Bügeleisen und Bügelbrett klebt. Zur besseren Haltbarkeit wird der Fleck zum Schluss noch mit einem dekorativen Faden abgesteppt.

Mit dem Zeltreparatur-Kit lassen sich auch Kindermatschhosen flicken

Mit Hilfe von Dreifach-Zick-Zack-Stich und Wabennaht lassen sich zum Beispiel Triangel-Risse leicht schließen. Elastische Stoffe bleiben damit dehnbar. Elke Hafner wählt dazu eine kurze Stichlänge und einen breiten Stich aus, der beim Nähen ineinandergreift.

Und noch ein Extra-Tipp für leidgeprüfte Mütter und Väter: Löcher in Kindermatschhosen lassen sich mit einem Zeltreparatur-Kit problemlos verkleben. (msc)

Der nächste Teilzeit-Studiengang für Ernährung und Haushaltsführung an den Landwirtschaftsschulen Krumbach und Memmingen startet im September 2024. Alle Informationen gibt es beim Online-Infoabend am 16. Januar 2024. Den Link zur Anmeldung und Details unter www.aelf-km.bayern.de/bildung/hauswirtschaft