Sind Senioren am Steuer eine Gefahr? Das sagen Polizei und Verkehrswacht

Plus Alte Menschen stechen in der Unfallstatistik nicht heraus. Dennoch lässt im Alter die Fahrtüchtigkeit teils nach. Wann es Zeit wird, den Führerschein abzugeben.

„85-Jähriger verwechselt Gas mit Bremse, Auto kracht in Hauswand.“ – „77–jährige Geisterfahrerin auf der A 7.“ Derartige Meldungen von betagten Autofahrern in der Presse werfen regelmäßig folgende Fragen auf: Wann ist das Risiko zu groß, sich im Alter noch ans Steuer eines Autos zu setzen? Oder: Sind Senioren grundsätzlich eine Gefahr im Straßenverkehr?