Wo könnten im Unterallgäu neue Windräder entstehen?

Plus Der Planungsverband Donau-Iller muss für Windkraft geeignete Gebiete in der Region neu festlegen. Was auf die Gemeinden im Unterallgäu nun zukommt.

Die

Bundesregierung

hat das Ziel, den Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdoppeln. Die

Windkraft

spielt dabei eine wichtige Rolle. Doch in unserer Region sind

Windräder

eine Seltenheit. Das soll sich nun ändern. Im neuen „Wind-an-Land-Gesetz“, das vor Kurzem in Kraft getreten ist, werden verbindliche Flächenziele für

Windenergie

vorgegeben. Für die Region Donau-Iller, zu der auch die Stadt

Memmingen

und der

Landkreis Unterallgäu

gehören, muss der Regionalverband auf mindestens 1,8 Prozent der Regionsfläche Vorranggebiete für

Windenergie

ausweisen. „Das entspricht etwa 100 Quadratkilometern“, betont Verbandsdirektor

Markus Riethe

im Gespräch mit unserer Redaktion. Durch die Vorgaben von Bund und Land müssen die geeigneten Gebiete neu festgelegt werden.

Dazu soll es nun in der Region zunächst ein „informelles Anhörungsverfahren“ für Kreise und Städte geben. Eine sogenannte Suchraumkarte für mögliche Vorranggebiete für Windkraft sei bereits erstellt worden. Die aktuellen Ausschlusskriterien seien darin schon berücksichtigt, erklärt Riethe. Am Ende blieben 12,8 Prozent der Regionsfläche übrig.

Windkraft im Unterallgäu: 15 Prozent der Fläche könnte geeignet sein

So muss ein Mindestabstand der Windräder von 800 Metern zur nächsten Wohnbebauung eingehalten werden. Ein weiteres Ausschlusskriterium ist die Nähe zu militärischen Einrichtungen sowie Flughäfen und -plätzen. Im Verbandsgebiet betreffe das vor allem den Bundeswehrstützpunkt in Laupheim. „Da fällt schon extrem viel Fläche weg.“ Ebenso durch den Allgäu Airport. Aus diesem Grund gibt es in Hawangen, Holzgünz, Memmingerberg, Trunkelsberg und Ungerhausen, die in der Nähe des Flughafens angesiedelt sind, überhaupt keine geeigneten Gebiete. Zum Vergleich: In Kirchhaslach liegt der Flächenanteil der Suchräume bei 41,8 Prozent. In Memmingen betrifft es 1,8 Prozent der Flächen, die sich laut Riethe im Süd-Westen und im Süden der Stadt befinden. Im Landkreis Unterallgäu sind es insgesamt 15,3 Prozent. „Das heißt aber nicht, dass sich all diese Flächen am Ende auch tatsächlich als geeignet erweisen“, betont der Verbandsdirektor.

In der Nähe von Flugplätzen wie dem Allgäu Airport dürfen keine Windräder gebaut werden. Foto: Matthias Becker

So wolle man etwa eine zu starke Konzentration auf ein bestimmtes Gebiet möglichst verhindern. Vor allem bei besonders betroffenen Gemeinden, in deren Gebieten es mehrere potenzielle Flächen gibt, solle daher der kommunale Aspekt Eingang in die Planung finden. „Wir wollen ja keinen Ort mit Windrädern umzingeln.“ Darüber hinaus sollen dort weitere Kriterien berücksichtig werden, die alleine für sich genommen nicht zum Ausschluss von Windenergie-Projekten führen würden. Etwa Erholungswälder, Landschaftsschutzgebiete, Naturparks und FFH-Gebiete, die nicht mehr per se den Bau von Windrädern verhindern würden. Doch Riethe merkt in diesem Zusammenhang an, dass man dabei nicht nur den Standort selbst im Blick haben dürfe. „Für den Bau eines Windrads ist auch eine entsprechende Infrastruktur nötig, etwa Wege für Tieflader oder 60-Tonner. Das ist auch nicht überall möglich.“

So sieht der Zeitplan für die Planungen in Sachen Windkraft aus

Und wie sieht nun der weitere Zeitplan aus? Zunächst soll nach Angaben des Planungsverbands eine informelle Anhörung für Städte, Landkreise und Kommunen sowie ausgewählte Träger öffentlicher Belange, wie etwa die Bundeswehr, stattfinden. Ziel sei es, frühzeitig die örtlichen Vorstellungen bei diesem Thema einzuholen und diese in den Planentwurf bereits so früh wie möglich einzubringen. „Einige Gemeinden, auch aus dem Unterallgäu, sind bereits mit Vorschlägen an uns herangetreten“, sagt Riethe. Geplant sind im Vorfeld drei Infoveranstaltungen für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit den Landkreisen. Diese sollen zwischen Ostern und Pfingsten stattfinden. Danach soll das informelle Anhörungsverfahren starten, für das der Planungsverband rund zwei Monate vorsieht. Anschließend werden die Ergebnisse ausgewertet und weitere Kriterien konkretisiert. Angedacht sei, dass die Geschäftsstelle dann einen Entwurf erarbeitet, der im Gremium Ende dieses Jahres diskutiert werden könnte. Das offizielle Verfahren, bei dem alle Träger öffentlicher Belange und die Bevölkerung eingebunden werden, könnte dann Anfang 2024 starten. Theoretisch sei dann bereits Ende nächsten Jahres der Beginn der Genehmigungsverfahren für Windparks möglich, so Riethe.

Wir groß die geeignete Fläche für Windräder in der gesamten Planungsregion letztendlich sein wird, sei schwer abzuschätzen. „Die 1,8 Prozent sind aber schon sportlich. Viel mehr werden wir wohl nicht erreichen“, glaubt der Verbandsdirektor.