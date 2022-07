Memmingen

12:00 Uhr

Unterallgäuer vergeht sich an 14-Jähriger

Plus Erst als sich das Mädchen nach langem Leiden einer Therapeutin offenbart, wird der 27-jährige Unterallgäuer vor dem Memminger Amtsgericht zur Rechenschaft gezogen.

Von Wilhelm Unfried

Seit drei Jahren leidet eine junge Unterallgäuerin unter schweren psychischen Problemen. Was ihr so sehr zu schaffen machte, dass sie sogar an Suizid dachte, war lange unklar – bis sie sich vor einem Jahr einer Therapeutin anvertraute: Ihr erzählte sie, dass sie als 14-Jährige auf einer Party vergewaltigt worden sei. Dafür musste sich nun ein 27-Jähriger vor dem Memminger Amtsgericht verantworten.

