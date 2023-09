Unterallgäuer will von Bekannter Nacktfotos erpressen

Plus Per WhatsApp hat ein Unterallgäuer eine Bekannte bedrängt, ihm Nacktbilder zu schicken. Als sie ihn anzeigt, kommt noch deutlich mehr ans Licht.

Ein WhatsApp-Chat zwischen einem Unterallgäuer und einer jungen Frau ist derart aus dem Ruder gelaufen, dass sich der 35-Jährige nun vor dem Memminger Amtsgericht verantworten musste – und zwar gleich wegen mehrerer Delikte.

Der 35-Jährige und die junge Frau hatten sich übers Internet kennengelernt und sich anfangs per WhatsApp einfach nur unterhalten, wie der Angeklagte über seinen Verteidiger Sascha Schnarr erklären ließ. Dann aber schickte er seiner neuen Bekannten unaufgefordert Fotos von seinem erigierten Penis und bedrängte sie, ihm Nacktbilder von sich zu schicken. Weil sich die Bekannte weigerte, drohte er ihr damit, Bikinibilder von ihr auf Facebook und Instagram zu veröffentlichen. Als er im weiteren Chatverlauf schließlich andeutete, sich an zwei Kindern vergangen zu haben, ging die Frau zur Polizei.