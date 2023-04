Verpuffung in Wertstoff-Recyclinganlage in Memmingen

Die Polizei meldet eine Verpuffung in einer Wertstoff-Recyclinganlage in Memmingen. Über mögliche Verletzte und Schäden ist noch nichts bekannt.

In einer Wertstoff-Recyclinganlage in Memmingen ist es am Mittwoch zu einer Verpuffung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, gebe es eine "starke Rauchentwicklung". Über mögliche Verletzte ist noch nichts bekannt. Einsatzkräfte seien in der betroffenen Alpenstraße vor Ort.

