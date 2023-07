Wie Memmingen die Aufarbeitung der NS-Diktatur angeht

Plus Auch 78 Jahre nach dem Ende der NS-Diktatur gibt es in vielen Städten keine systematische Aufarbeitung der Diktatur. Memmingen ist hier allerdings weiter als Mindelheim.

Schon im Jahr 2001 hat sich die frühere freie Reichsstadt intensiv mit der NS-Zeit befasst, wie Memmingens Kulturamtsleiter Hans-Wolfgang Bayer sagt. Der aus Günzburg stammende Historiker Paul Hoser war damit betraut worden, die Zeit zwischen 1933 und 1945 aufzuarbeiten. Mindelheim will hier weitergehen und auch die Zeit vor und nach der NS-Diktatur durch einen Historiker des Instituts für Zeitgeschichte ausleuchten lassen.

Diese Arbeit habe einigen Wirbel verursacht, vorrangig bei Nachkommen von Vertretern der NS-Verwaltung von Memmingen. Einen neuen Blick hat es auch auf den damaligen Oberbürgermeister Heinrich Berndl gegeben. Dieser hat zwar für eine gewaltlose Kapitulation vor den amerikanischen Truppen gesorgt. Hoser kam jedoch zu einem kritischen Urteil hinsichtlich des Verhaltens gegenüber den jüdischen Bürgern Memmingens. Gegen diese Darstellung gingen Berndls Nachfahren unter Verweis auf das seinerzeitige Entnazifizierungsverfahren vor und drohten mit einer Unterlassungsklage, da „namhafte und unbelastete“ Bürger Berndl in eidesstattlichen Erklärungen entlastet hätten.