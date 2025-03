Zwei Jahre Jugendstrafe nach Messerattacke im Schwesterngarten

Zwei Jahre Jugendstrafe ohne Bewährung – so lautet das Urteil beim Fortsetzungstermin am Amtsgericht Memmingen für einen 20-jährigen, ausreisepflichtigen türkischen Asylbewerber, der im vergangenen Sommer in Mindelheim binnen kürzester Zeit eine ganze Serie von Straftaten verübt hat: Im Schwesterngarten etwa hatte er – wie berichtet – einem anderen Asylbewerber mit einem Klappmesser in den Oberschenkel gestochen, einem anderen mit dem Tod gedroht, diverse Sachbeschädigungen verübt und einem zweijährigen Jungen unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund eine schallende Ohrfeige verpasst.

