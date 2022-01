Memmingerberg

11:06 Uhr

2021 gab es wieder mehr Fluggäste am Allgäu Airport

Ungewohnter Gast am Airport: Die Bundeswehr flog 2021 Corona-Intensivpatienten in andere Bundesländer aus.

Plus Trotz Pandemie kratzt der Flughafen 2021 an der Millionenmarke – und hofft jetzt auf mehr Tourismus im Sommer.

Im zweiten Corona-Jahr sind deutlich mehr Menschen vom Allgäu Airport aus in die Welt geflogen als noch 2020. So stieg die Zahl der Fluggäste im Jahr 2021 von 690.780 auf 980.503 – ein Plus von 42 Prozent. „Trotz aller Einschränkungen waren der Wunsch und der Wille zu reisen bei unseren Fluggästen deutlich spürbar“, sagt der Geschäftsführer des Flughafens, Ralf Schmid.

