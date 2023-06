Vergessen und verloren: Was sich am Allgäu-Airport alles ansammelt

1000 Fundsachen liegen derzeit in einem Lager des Flughafen Memmingen. Sie alle wurden dort in den vergangenen sechs Monaten vergessen oder verloren.

Das könnte für Tränen gesorgt haben: In einem Lager des Flughafens Memmingen steht ein Koffer mit Ohren und Gesicht, gefüllt mit Spielsachen und Büchern. Vergessen von einem Kind, das von hier aus geflogen oder hier angekommen ist. Nun wartet das Gepäckstück in Tierform zwischen anderen vergessenen Koffern darauf, von dem jungen Eigentümer, der jungen Eigentümerin abgeholt zu werden.

Die Koffer stehen vor einem Regal. Darin liegen etwa 1000 Gegenstände, die auf dem Flughafengelände verloren oder vergessen worden sind. Aufgeteilt sind die Kisten nach Monaten. Was im Mai gefunden wird, kommt zu den anderen Fundstücken des Mais. 160 bis 170 Gegenstände pro Monat werden im Schnitt am Airport gefunden, sagt Laura Sommer von der Flughafen Memmingen GmbH. „Es ist im Sommer auf jeden Fall mehr als im Winter“, sagt ihre Kollegin Sanja Dimovska, Teamleiterin Infoschalter. Denn im Sommer trügen die Leute mehr Accessoires, die leicht zu verlieren sind, als in der kalten Jahreszeit – etwa Sonnenbrillen und Kappen.

Viele Gürtel werden am Flughafen Memmingen vergessen

Besonders viele Gürtel liegen in den Kisten. Sind sie mit Metallteilen versehen, etwa einer Schnalle, schlagen die Metalldetektoren während der Sicherheitskontrolle Alarm. Also müssen sie ausgezogen werden. Allerdings vergessen Passagiere immer wieder, sie nach der Kontrolle mitzunehmen. So landen etliche im Regal des Lagers mit den Fundstücken. Und was noch? Autoschlüssel, Handys, Tablets, Rucksäcke, Jacken, Schals. Auch ein Nackenkissen in Form einer Meerjungfrauenflosse ragt aus einer Kiste hervor. „Alles, was man sich so vorstellen kann“, sagt Sommer.

Bevor vergessene Koffer und andere Gepäckstücke ins Lager gebracht werden dürfen, werden sie überprüft. Zunächst auf Sprengstoff. Dann darauf, ob es einen Hinweis gibt, wem das Gepäck gehört. Mitarbeiter schauen zum Schluss, ob sich darin beispielsweise Lebensmittel befinden. Die müssen herausgenommen werden, damit es nicht nach einigen Tagen anfängt zu stinken. Schließlich werden alle Fundstücke in einer Liste vermerkt, damit sie leichter gefunden werden, wenn der Eigentümer, die Eigentümerin sie abholen will. Viele Gegenstände allerdings werden nicht abgeholt. Selbst Auto- und Hausschlüssel bleiben oft im Lager liegen. Und dann? Alle Gegenstände müssen sechs Monate aufbewahrt werden. Danach werden die Fundsachen, die noch brauchbar sind, an den Memminger Verein Notausgang gespendet. Er kümmert sich um Menschen in Not, benötigt allerlei Gegenstände, die andere vergessen oder verloren haben. Selbst Gürtel.

Bevor Handys, Tablets, Laptops als Spende an den Verein übergeben werden, löscht die IT-Abteilung des Flughafens sämtliche Daten des vorherigen Eigentümers – aus Datenschutzgründen. Nur Schlüssel werden nicht weitergegeben. Sie werden nach sechs Monaten von der Flughafenfeuerwehr vernichtet. Nicht in den Kisten des Lagers landen Dokumente wie Personalausweis und Reisepass. Sie werden nach einem Tag an die Polizei gegeben. Denn wer etwa einen Ausweis verliert, meldet sich meist zuerst bei der Polizei.

Was im Flugzeug liegen bleibt, landet bei der Allgate GmbH

Gegenstände, die in Flugzeugen gefunden werden, sind nicht in dem Raum zu finden. Sie werden bei der Allgate GmbH abgegeben. Diese Tochter der Flughafen Memmingen GmbH ist für die Passagier- und Flugzeugabfertigung zuständig. Sind hier die sechs Monate Aufbewahrungsfrist abgelaufen, werden die Gegenstände zum Hauptsitz der Airline geschickt, in deren Flugzeug der Gegenstand gefunden worden ist. Was dort mit der Fundsache passiert, weiß Laura Sommer nicht.

Wer etwas auf dem Flughafengelände verloren hat, wendet sich an die Airport-Information: 08331/9725-0, info@memmingen-airport.com. Wer etwas im Flugzeug vergessen hat, ist beim Allgate-Service-Schalter richtig: 08331/8725-276, passage@allgate.de