Memmingerberg

Aufwändige Deko und mehr: Im Gasthof "Löwen" ging's im Fasching hoch her

Für Faschingsfans aus Memmingen und dem Unterallgäu war früher der Gasthof "Löwen" in Memmingerberg eine beliebte Adresse. Das lag unter anderem an der aufwendigen Dekoration: Der Saal wurde passend zum jeweiligen Motto beispielsweise mit Malereien wilder Tiere an den Wänden verziert, die Bühne verwandelte sich ein Segel- oder Raumschiff und aus Pappmaché entstand beispielsweise einmal ein riesiger Wal, der von der Decke hing.

Von Verena Kaulfersch Artikel anhören Shape

Wenn sie die alten Fotos anschaut, staunt Inge Riedlberger noch heute. Da hing ein großer Wal von der Decke des Saals, Wände wurden mit Malereien exotischer Tiere verziert, die Säulen mit Gips in Bäume verwandelt und die Bühne wurde - je nach Motto - zum Segel- oder Raumschiff. Die aufwendige Dekoration, an der unter anderem Maler Bertram Pätzold mitarbeitete, trug dazu bei, dass die Faschingsbälle im Memmingerberger "Löwen" in den 1960er und 1970er Jahren weithin bekannt waren. Im Gasthof von Riedlbergers Eltern, Karl-Hans und Betti Sroka, packten dafür auch Vereine und Beschäftigte vom nahen Militärflugplatz mit an.

Nach den Entbehrungen der Nachkriegszeit: Die Menschen hungerten nach Unterhaltung

Erfahrung in der Gastronomie brachte Betti Sroka mit: Ihre Familie führte die Metzgerei und Gaststätte "Zum letzten Heller" in der Stadtweiherstraße, wo Betti auch ihren späteren Mann kennenlernte, der als Flüchtling aus Oberschlesien in Memmingen einen Neuanfang machte. Der begann für ihn und seine Frau mit dem Augsburger Hof im Osten der Stadt, ehe das Ehepaar 1959 den "Löwen" in Memmingerberg übernahm. "Sie haben an Silvester geöffnet. Gleich am ersten Tag mit einem Ball", erzählt Inge Riedlberger. Auf der Suche nach Arbeit stand laut der 72-Jährigen damals Wolfgang Fiebach, ebenfalls ein Vertriebener, vor der Tür - später war er beim Fasching im "Löwen" nicht wegzudenken. Ebenso wenig wie die Gaststätte aus dem Ort.

