Memmingerberg

18:00 Uhr

Darum verzögert sich der Bau des Flughafenhotels am Allgäu Airport

Der Bau des geplanten Flughafenhotels am Allgäu Airport in Memmingerberg verzögert sich.

Plus Gestiegene Kosten im Bausektor bremsen den Bau des Zwei-Sterne-Flughafenhotels in Memmingerberg. Wann die Unterkunft eröffnet werden soll und wer Betreiber wird.

Von Johannes Schlecker

Eigentlich hätte das geplante Flughafenhotel am Allgäu Airport bereits in diesem Jahr eröffnet werden können - wenn alles nach Plan verlaufen wäre. Doch dann kam unter anderem der Ukraine-Krieg und mit ihm steigende Bauzinsen sowie deutlich höhere Kosten für Material und Löhne. "Das ist ein Riesen-Problem für uns", erklärt Investorin Bettina Kurrle.

An zwei Zahlen macht sie das deutlich: War die Kurrle Holding KG im Jahr 2021 noch von Investitionskosten in Höhe von acht Millionen Euro ausgegangen, so wären es nun aktuell etwa 15 Millionen Euro. "Da müssen wir unbedingt runter, sonst können wir nicht bauen", betont sie mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit des geplanten Zwei-Sterne-Superior-Hotels.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen