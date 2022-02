Der Flugzeug-Beobachter vom Memminger Flughafen

Plus Maximilian Mair steht mitunter stundenlang am Zaun des Memminger Flughafens und wartet auf besondere Flugzeuge, um sie fotografieren zu können: Er ist Planespotter.

Er könnte ein Buch über die schönsten Flughafen-Zäune der Welt herausbringen, sagt Maximilian Mair und lacht. Denn an solchen Zäunen hat er schon unzählbare Stunden verbracht. Er ist Planespotter – übersetzt heißt das: Er beobachtet, fotografiert und studiert für sein Leben gern Flugzeuge, deren Technik und die Infrastruktur rund um die Fliegerei. Sein Heimrevier: der Flughafen Memmingen. Als wir uns dort am Zaun mit ihm unterhalten, zückt er plötzlich seine schwere Digitalkamera. Sein geschulter Blick hat etwas Besonderes gesehen.