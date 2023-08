Memmingerberg

17:00 Uhr

Falschparker werden am Flughafen Memmingen jetzt abgeschleppt

Plus In Memmingerberg blockieren Falschparker - auch Flugreisende des Allgäu Airports - ganze Straßenbereiche. Jetzt geht die Polizei massiv dagegen vor.

Von Maike Scholz

Für Falschparker in Memmingerberg, Standort des Allgäu Airports, wird es jetzt ernst. Die Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg sowie die Polizeiinspektion Memmingen hatten strengere Kontrollen in Memmingerberg, Trunkelsberg und Ungerhausen angekündigt – inklusive Abschleppen der unrechtmäßig abgestellten Fahrzeuge im Gemeindegebiet. Der Hintergrund: Falsch parkende Fluggäste im Ortsbereich sind für die Bürgerinnen und Bürger in Memmingerberg schon seit längerem ein Ärgernis. Teilweise werden Kreuzungsbereiche, Hauseinfahrten und ganze Straßenbereiche zugeparkt.

Es geht nicht nur um Gäste des Allgäu Airports in Memmingerberg

Doch es geht nicht mehr nur um die Gäste, die zum Allgäu Airport wollen. Die neue Vorgehensweise wird nicht nur bei Fahrzeugen mit „auswärtigen“ Kennzeichen angewandt, sondern gilt, so Kommune und Polizei, selbstverständlich auch für Anwohner und Besucher. Wie sieht die Vorgehensweise aus? Wir haben die Polizei beim ersten Einsatz dieser Art begleitet.

