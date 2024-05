Ikarus-Festival in Memmingerberg: Alles Wichtige zur Anreise

Die Polizei hat ein neues Verkehrskonzept erarbeitet, damit Gäste schnellstmöglich zum Ikarus-Gelände am Allgäu Airport kommen. Doch Staus sind unvermeidlich.

Bis zu 130.000 Besucherinnen und Besucher erwarten die Organisatoren beim Ikarus-Festival in Memmingerberg in diesem Jahr. Der hiesige Bürgermeister Alwin Lichtensteiger betrachtet diese Entwicklung mit Sorge. Im Vergleich zum Vorjahr wären das nämlich noch einmal 40.000 Gäste mehr. Doch werden tatsächlich so viele Menschen das Elektro-Festival zwischen dem 17. und 20. Mai in der Nähe des Flughafens Memmingen besuchen?

"Die 130.000 kumulierten Gäste sind lediglich ein Wert, den wir uns aufgrund des Wachstums der vergangenen Jahre und der Dynamik für diese Saison einmal ausgerufen haben", erklärt Pressesprecherin Mara Müller von Permanent Entertainment. Ob man den Wert erreiche, werde sich erst noch zeigen.

Polizei stellt neues Verkehrskonzept fürs Ikarus-Festival 2024 vor

Man habe mit den Behörden und Fachdienststellen an einigen neuen Konzepten gearbeitet. Besonders hervorzuheben sei hierbei ein neues und aufwendiges Verkehrskonzept. "Unser Credo war immer ein gesundes und nachhaltiges Wachstum, im Einklang mit den Anrainern, Nachbarn und den zuständigen Behörden des Festivals", so Müller.

Über das Verkehrskonzept sprechen wir vorab mit Manfred Guggenmos. Der Polizeihauptkommissar ist Leiter des Sachbereichs Verkehr der Polizeiinspektion Memmingen. Eine Anreise wie im Jahr 2023 darf nicht mehr vorkommen, sagt er und blickt zurück: „Im vergangenen Jahr ist der Donnerstag als Warm-up ausgefallen. Der ganze Anreiseverkehr konzentrierte sich auf den Freitag. Gleichzeitig war das der Start der Pfingstferien. Urlaubsreisende machten sich auf den Weg über die Autobahnen, Flugreisende wollten zum Allgäu Airport und zudem war noch eine Baustelle auf der A7 angekündigt.“

Das führte dazu, dass es sich an der Autobahnanschlussstelle Memmingen-Ost gestaut hat. Die Umfahrung über die Augsburger Straße war ebenfalls schnell überlastet. „Alles kam gebündelt und es knäulte sich“, so Guggenmos. „Die Situation konnte erst über die Polizei gelöst werden – mit massivem Einsatz von Kräften“, zeigt der Polizeihauptkommissar auf. Abhilfe soll eine neue Verkehrsführung bringen.

So kommt man zum Ikarus-Festival 2024 in Memmingerberg

Guggenmos erklärt, was nun vorgesehen ist und wie die Gäste schnellstmöglich zum Gelände am Allgäu Airport kommen sollen: Jene Anreisenden über die A96 sollen die Ausfahrt Holzgünz nehmen. Von dort aus geht es für die Festivalbesucher über Ungerhausen nach Hawangen weiter. Der Parkplatz Ost, am nächsten am Festivalgelände gelegen, wird zuerst befüllt. Danach folgen die weiteren Parkplätze im Norden und Süden.

Ikarus-Festival 2024: Das sollten Fluggäste zum Allgäu Airport beachten

"Fluggäste, die zum Allgäu Airport müssen, fahren auch Holzgünz ab, werden dann aber ab Ungerhausen anderweitig, über den Kreisverkehr Höhe Feneberg, geleitet. Wir wollen diesen Verkehr bestmöglich trennen." Jene Feierwilligen, die von Süden aus über die A7 kommen, fahren bei der Anschlussstelle Woringen ab. Dann geht es Richtung Benningen zum Ikarus-Gelände. Manfred Guggenmos appelliert an die Anreisenden: "Bitte nicht nach Navi fahren, sondern die Beschilderung beachten. Gut wäre auch eine frühere Anreise am Donnerstag, um das Verkehrsaufkommen zu entzerren."

Für Festivalbesucher, die mit dem Zug anreisen und dementsprechend beim Bahnhof Memmingen ankommen: "Die Augsburger Straße wird zur Bushaltestelle umfunktioniert", zeigt Guggenmos auf. Von dort aus startet der Shuttlebus.

"Es wird zu Stau kommen. Da machen wir uns nichts vor. Ohne Wartezeit wird es nicht abgehen, aber es soll so zügig wie möglich vorangehen", sagt Manfred Guggenmos.