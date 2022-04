Mädchen in Memmingen ermordet: Verdächtige schweigen weiter

Plus Im November 2021 wird ein 16-jähriges Mädchen nahe dem Flughafen Memmingen getötet. Ob es zu einer Anklage und zum Prozess kommt, ist noch nicht entschieden.

Das Ermittlungsverfahren zum Mord an einem 16-jährigen Mädchen nahe des Flughafens Memmingen im November vergangenen Jahres soll im Laufe des Monats April abgeschlossen werden. Das teilt Thorsten Thamm, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen, auf Nachfrage unserer Redaktion mit.