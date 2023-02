Mist und Gülle heizen den Allgäu-Airport

Wärme für den Airport wird jetzt hauptsächlich aus Biogas gewonnen. 2030 soll der Flughafen im Unterallgäu klimaneutral sein. Auch eine Wasserstoff-Tankstelle ist geplant.

In Hawangen beginnt der Prozess: Aus Mist und Gülle wird in der Biogasanlage Bitzer Biogas gewonnen. Dann wird es in eine etwa fünf Kilometer lange Leitung gespeist, über die es bis zum Flughafen Memmingen transportiert wird. Dort läuft es in das umgebaute Blockheizkraftwerk, wo es in Strom gewandelt wird. Dabei entsteht Wärme. Der Strom wird in das öffentliche Netz gespeist. Die Wärme bleibt am Flughafen und in der Umgebung: Damit werden die Gebäude des Airports versorgt und auch die meisten angrenzenden Industrie- und Gewerbebetriebe.

Erdgas und Öl nur noch bei sehr hohem Bedarf

Das Projekt heißt Green Airport Memmingen. Das Ziel ist, den Flughafen Memmingen bis 2030 klimaneutral betreiben zu können. Einer der ersten Schritte ist nun mit dem für Biogas umgebauten Blockheizkraftwerk geschafft. Es wurde vergangene Woche in Betrieb genommen. Mit dabei: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler). Bisher waren in dem Blockheizkraftwerk Strom und Wärme aus Öl und Erdgas gewonnen worden. Die Energie kommt zu 75 Prozent aus Biogas und ein Teil auch aus Holzpellets. Wenn es nötig sei, können bei sehr hohem Bedarf weiterhin Erdgas und Öl genutzt werden. Dabei kann das Blockheizkraftwerk flexibel eingesetzt werden: Wenn mit der benachbarten Photovoltaikanlage kein Strom erzeugt wird, etwa bei stark bewölktem Himmel, wird künftig das Biogas genutzt. Außerdem stehen zwei Pufferspeicher mit zusammen 300.000 Litern Volumen bereit, Wärme zu speichern und sie unabhängig von der Stromproduktion abzugeben.

Bis 2030 klimaneutraler Flughafen

„Die neue Anlage spart jährlich 650.000 Kubikmeter Erdgas oder Heizöl in gleicher Menge ein und reduziert zudem den CO2-Ausstoß des Flughafens um rund 1600 Tonnen pro Jahr“, sagte Andreas Müller, Geschäftsführer der Airport Energiemanagement GmbH am Mittwoch. Diese GmbH war 2017 gegründet worden als Tochter der Flughafen Memmingen GmbH und der e-con AG, des Memminger Energieunternehmens. Ihre Aufgabe ist, den Flughafen bis 2030 in einen klimaneutralen Betrieb umzuwandeln. „Es ist ein ehrgeiziges Ziel, das wir als erster deutscher Verkehrsflughafen bis 2030 erreichen wollen. Aber es ist zu schaffen“, sagte Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid.

Doppelte Menge ist möglich

Das Blockheizkraftwerk kann noch einmal vergrößert werden, sodass die doppelte Menge Strom und Wärme geliefert werden kann, sagte Ralf Schmid, der auch in der Geschäftsführung der Airport Energiemanagement GmbH vertreten ist. Weitere Unternehmen könnten also künftig noch an die Fernwärme angeschlossen werden. Derzeit würden im Jahr 14.000 Megawattstunden Wärme geliefert. Damit könnten – grob umgerechnet – 890 Einfamilienhäuser beheizt werden

Wärme direkt nutzen

Das Energieunternehmen e-con hat das Biogas-Projekt geplant, die Firma Alois Müller, Spezialist für Energie- und Gebäudetechnik, hat es umgesetzt. „Das Biogas wird hier wie überall verstromt, die Wärme kann aber im Gegensatz zu den dezentral gelegenen Biogas-Anlagen nahezu komplett im Fernwärme-Netz genutzt werden. Somit wird eine sehr hohe Gesamteffizienz erreicht“, sagte Peter Waizenegger, Vorstand der e-con AG.

Alternative zu Kerosin

Der Flughafen Memmingen möchte aber nicht nur auf dem Boden klimaschonend arbeiten. So sei ein Plan, den Fluggesellschaften eine Alternative zu Kerosin anzubieten, die aus nachhaltigen Rohstoffen gewonnen wird. Solche Kraftstoffe können heute schon teilweise eingesetzt werden. Ziel sei, dass die Flugzeuge klimaneutral in Memmingen starten, sagte Flughafenchef Ralf Schmid

Wasserstofftankstelle am Allgäu-Airport geplant

Mit Wasserstoff solle ein weiterer Kraftstoff angeboten werden, der klimaschonend hergestellt werden kann. Eine öffentliche Wasserstofftankstelle für Nutzfahrzeuge und Autos ist für 2024 geplant. Zunächst soll klimaneutral hergestellter Wasserstoff dafür von Drittanbietern geliefert werden. Auf Dauer aber soll Wasserstoff am Flughafen erzeugt werden. Die dafür nötige Anlage, Elektrolyseur genannt, könnte im Jahr 2025 am Flughafen aufgebaut werden, sagte Peter Waizenegger von der e-con AG.

Energie lokal produziert, lokal verbraucht

„Das neue Rohbiogas-Blockheizkraftwerk mit lokal produziertem Biogas bringt Energieerzeugung und -verbrauch auf dem heimischen Energiemarkt zusammen“, sagte Wirtschaftsminister Aiwanger. „Das schafft eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten – einschließlich Umwelt und Klima.“